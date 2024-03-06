Як схуднути за допомогою кави: прості поради, які допоможуть вам позбутися зайвих кілограмів

Навіть одна чашка кави на день допомагає зменшити вагу за невеликий термін. Як відбувається цей процес? Кава сприяє перетворенню білої жирової тканини на бурий жир, який має важливе значення для здоров’я. Це корисні жирові клітини, які забезпечують наш організм необхідною енергією та теплом. А кофеїн має здатність стимулювати утворення цих клітин, сприяючи згорянню надлишкової жирової тканини.

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Такими висновками поділилися англійські науковці. UAportal пояснює, як правильно пити каву, щоб ефективно та без шкоди зменшувати вагу тіла.

Як правильно вживати каву, щоб пришвидшити метаболізм і ефективніше худнути

Каву не слід пити на голодний шлунок. Якщо випити цей гарячий напій після сніданку чи обіду, він допоможе прискорити обмін речовин і зменшити кількість калорій. В протилежному разі кава може пошкодити слизову оболонку шлунку та кишківника. Якщо її випити після їжі, то метаболізм збільшиться на 12%. Тому не варто втрачати таку просту, але дуже ефективну можливість для швидкого схуднення.

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Каву слід пити перед фізичною активністю. Напій слід випивати за 30 хвилин до силових тренувань чи фізичних навантажень. Тоді рівень енергії організму зросте в кілька разів, а разом з тим збільшиться кількість спалюваних калорій.

Напій слід випивати за 30 хвилин до силових тренувань чи фізичних навантажень. Тоді рівень енергії організму зросте в кілька разів, а разом з тим збільшиться кількість спалюваних калорій. Єдиний вид кави, який сприяє втраті ваги – це чорна кава. Якщо додавати в неї молоко, вершки, цукор або щось інше, то це тільки спонукатиме до збільшення ваги. Тому, якщо хочете схуднути, пийте чорну каву з невеликою кількістю цукру, або краще замініть цукор медом. Також можете додавати в напій знежирене або рослинне молоко.

Раніше ми писали про те, з якої чашки треба пити каву, щоб вона була смачнішою.

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