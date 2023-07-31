Як допомогти дітям пережити розлучення батьків: дієві порад, які допоможуть сім’ї подолати всі труднощі

Розлучення – це складний у житті етап як для батьків, так для дітей. Однак дорослі повинні зробити цей процес найменш травматичним для їхньої малечі. UAportal підготував сім порад, які допоможуть сім’ї подолати всі труднощі.

Відверто спілкуйтеся з другою половинкою

Підтримуйте шанобливе ставлення одне до одного. Зберігайте відкриті стосунки та будьте готові йти на компроміс заради щастя та добробуту ваших дітей.

Дбайте про почуття дітей

Під час розлучення, батькам легко поринути у свої емоції та конфлікти, але дуже важливо приділяти особливу увагу своїм дітям. Захистіть їх від негативу та не втягуйте їх у суперечки. Виявляйте свою любов, підтримку та розуміння. Переконуйте дітей у тому, що розлучення відбулося не через їхню вину.

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Зверніться за професійною підтримкою

Процес розлучення може бути емоційно та психологічно важким як для батьків, так і для дітей. Не соромтеся звертатися за професійною допомогою. Наприклад, до психотерапевта або консультанта. Кваліфікований фахівець допоможе вашій сім’ї впоратися з емоційними труднощами, а також підкаже механізми подолання стресу та тривоги.

Складіть фінансовий план

Найчастіше розлучення призводить до значних змін у фінансовому становищі. Щоб забезпечити стабільне майбутнє для своїх дітей, складіть фінансовий план, який враховує потреби вашої сім’ї. Визначте розмір аліментів на дитину та вимоги щодо виплати цієї допомоги відповідно до законодавчих норм та угод.

Будьте гнучкими

Життя після розлучення може вимагати певних компромісів. Виявляйте гнучкість та адаптивність, орієнтуючись на динаміку спільного батьківства. Будьте готові, за необхідності, переглянути порядок опіки над дітьми, враховуючи також їхні інтереси.

Подбайте про себе

На тлі труднощів, пов'язаних із розлученням та спільним вихованням дітей, дуже важливо турбуватися про себе. Візьміть паузу, щоб відновити сили та розібратися у своїх емоціях. Займіться діяльністю, яка приносить вам радість і дає змогу розслабитися.

Зосередьтеся на позитивних моментах

Попри те, що розлучення, безперечно, є важким випробуванням, постарайтеся зосередитися на позитивних аспектах. Радійте за успіхи своїх дітей, цінуйте час, проведений разом, а також покращуйте ваші стосунки.

Раніше, UaPortal поділився, як підтримати людину у скрутні моменти.

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