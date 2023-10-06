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Як провести вихідний і підняти собі настрій без величезних витрат: 3 варіанти

Владислав Москаленко

Прості та доступні способи використати вільний час

Ви хочете весело провести вихідний день, але не маєте достатньо грошей? Uaportal розповів, як максимально ефективно використати вільний час та покращити свій настрій без зайвих витрат.

Вийдіть на вулицю і поспілкуйтеся з природою

Перебування на природі покращує настрій і знижує рівень стресу. Навіть якщо немає грошей на поїздку, ви можете насолодитися чудовою прогулянкою на свіжому повітрі. Відвідайте найближчий парк або пройдіться пішохідною стежкою в районі, в якому проживаєте.

Займайтеся творчістю

Творчість – це чудовий спосіб відволіктися від буденності та поринути у свій внутрішній світ. Існує безліч занять, якими можна займатися зовсім без грошей. Наприклад, кулінарією або випічкою. Пошукайте кілька рецептів в інтернеті та спробуйте приготувати щось нове. Відтак ви не лише весело проведете час на кухні, але й зможете насолодитися смачною їжею.

Спілкуйтеся з близькими

Навіть якщо немає грошей, щоб кудись піти, можна чудово провести час вдома. Запросіть друзів або родину на вечір кіно. Оберіть фільм, який сподобається всім, і приготуйте попкорн. До того ж можна пограти в настільні або карткові ігри. Це веселий і недорогий спосіб зблизитися зі своїми близькими.

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