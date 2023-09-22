Як розмовляти з підлітком: п'ять секретних тактик

UAportal підготував рекомендації, дотримуючись яких можна створити середовище, в якому підлітки почуватимуться комфортно, обмінюючись власними роздумами та почуттями. Дуже важливо підходити до розмов з обережністю та уважністю, щоб забезпечити взаєморозуміння та довіру один до одного.

Встановіть довіру та взаємоповагу

Підлітки перебувають на такому етапі свого життя, коли вони прагнуть незалежності та свободи. Демонструючи їм, що ви довіряєте і поважаєте їхні думки та рішення, можна створити атмосферу близькості та відкритості у спілкуванні.

Уникайте осуду чи зневаги до їхніх поглядів і почуттів. Це спонукатиме їх бути більш відвертими з вами та ділитися своїми думками.

Будьте хорошим слухачем

Підлітки часто мають багато думок у голові і стикаються з різними проблемами. Уважно слухаючи їх, можна продемонструвати, що ви цінуєте їхні роздуми та почуття.

Не перебивайте їх і не робіть передчасних висновків. Натомість приділіть підліткам всю свою увагу і дайте змогу повністю висловитися.

Ставте відкриті запитання

Такі запитання спонукають підлітків давати не лише прості відповіді "так" чи "ні", а й сприяють ширшим обговоренням. Наприклад, замість того, щоб запитати: "У тебе був гарний день у школі?", ви можете запитати: "Що було найбільш цікавим, що сталося в школі?". Це дозволить їм більше поділитися своїм враженням і поглядами.

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Уникайте повчань і нотацій

Підлітки часто обурюються, коли їх повчають або наставляють. Замість того, щоб вказувати їм, що робити чи як думати, розпочніть відверту розмову. Поділіться власним досвідом і поглядами, проте дайте їм можливість висловити й власну думку.

Це допоможе підліткам розвинути навички критичного мислення та приймати власні обґрунтовані рішення. Пам'ятайте, що важливо направляти їх, а не диктувати, як діяти.

Будьте терплячими і розуміючими

Підлітки можуть переживати багато змін та емоцій, тому важливо підходити до розмови з розумінням. Уникайте дратування чи зневаги, якщо підліток не розкривається одразу.

Дайте їм час і можливість обміркувати свої думки та почуття. Проявляючи терпіння і розуміння, можна створити середовище, в якому їм буде комфортно ділитися з вами своїми переживаннями.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та швидко розкрити свій потенціал.

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