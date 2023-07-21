Як за допомогою господарського мила позбутися неприємного запаху: корисні лайфхаки

Мало хто знає, як слід використовувати господарське мило. UAportal підготував 3 рекомендації, які допоможуть вам зробити прибирання легким та бюджетним.

Прибирання будинку

Змішайте невелику кількість господарського мила з теплою водою, щоб створити дієвий розчин для миття брудної підлоги. Його натуральні компоненти ефективно видаляють бруд та жир, залишаючи поверхню блискучою й чистою.

До того ж господарське мило можна використовувати для очищення кухонних стільниць, кахлів у ванній кімнаті та навіть вуличних меблів. Завдяки своїй універсальності, воно є економічно вигідною альтернативою численним спеціалізованим мийним засобам.

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Видалення плям з тканини

Перед пранням, намочіть забруднену ділянку та нанесіть на пляму невелику кількість господарського мила, щоб утворилася піна. Потім залиште тканину на кілька хвилин. Опісля виперіть річ звичним способом.

Цей метод чудово впорається з плямами від жиру, вина та чорнила. Відтак ваш одяг знову виглядатиме як новий.

Ефективне усунення неприємного запаху

Цей метод підійде для речей зі стійким неприємним запахом. Наприклад для спортивного одягу або кухонних рушників. Для цього слід додати пів склянки господарського мила до звичайного циклу прання.

Окрім цього, якщо у вашій пральній машині з часом з'являється різкий аромат, запустіть порожній цикл із гарячою водою та шматочком господарського мила, аби поширити запах чистоти та свіжості.

Раніше, UaPortal поділився, як відбілити плями на одязі за допомогою популярних пігулок.

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