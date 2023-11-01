Як самостійно почистити клавіатуру ноутбука: корисні поради

Очищення клавіатури ноутбука є важливим завданням, яке може продовжити термін служби і оптимізувати продуктивність пристрою. UAportal поділиться порадами, як краще чистити та доглядати за клавіатурою.

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Видалення сміття та пилу

Почніть з вимкнення ноутбука і від'єднання його від мережі. Використовуйте м'яку безворсову тканину або щітку для чищення клавіатури, щоб обережно видалити сміття та пил.

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Видалення стійких плям

Не використовуйте рідкі засоби для чищення. Замість цього створіть суміш ізопропілового спирту і води у співвідношенні 1:1. Візьміть серветку з мікрофібри і обережно протріть уражені ділянки круговими рухами, щоб впоратися зі стійкими плямами.

Регулярне обслуговування та запобіжні заходи

Для чищення клавіатури використовуйте стиснене повітря або портативний пилосос з насадкою-щіткою. Будьте обережні, не використовуйте гострі предмети, які можуть пошкодити клавіші або поверхню клавіатури. Крім того, візьміть за звичку регулярно витирати пил з клавіатури ноутбука.

Надаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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