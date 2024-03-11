Як зробити постільну білизну неймовірно м’якою: секрети від досвідчених господинь

М’яка та ніжна на дотик постільна білизна забезпечує глибокий та спокійний сон. Чим дорожчий матеріал, з якого вона зроблена, тим приємніше на ньому відпочивати.

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Але слід зауважити, що існують прості методи, які роблять будь-який комплект неймовірно м’яким, ніби він виготовлений з шовку. Про них розповідає UAportal.

На ринку пропонуються різноманітні дорогі кондиціонери для білизни, але можна досягти аналогічного ефекту і без їх використання.

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Один зі способів — використання харчової соди. Додаючи півсклянки цього засобу до пральної машини перед завантаженням білизни, можна зробити її м’якшою та краще вивести забруднення.

Інший варіант — це оцет, який також ефективний при пранні. Він не тільки допомагає видалити плями, але й робить тканину більш м’якою.

Для нейтралізації запаху оцту можна використовувати ефірні олії. Вибирайте аромат, який вам найбільше подобається.

Важливо не забувати, що такі інгредієнти не слід використовувати одночасно з відбілювачами та плямовивідниками.

Раніше ми розповідали про спосіб, який допоможе легко вивести плями від шоколаду з одягу.

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