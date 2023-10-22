Як зняти каблучку з опухлого пальця: три рекомендації

Каблучка, що застрягла на набряклому пальці, може викликати неприємні відчуття та дискомфорт. UAportal підготував ефективні методи, які допоможуть безпечно вирішити цю поширену проблему.

Використовуйте мило і воду

Щоб зняти каблучку з набряклого пальця, спробуйте скористатися милом і водою. Спочатку протріть руку теплою водою, щоб зменшити набряк. Нанесіть рідке мило або лосьйон для рук і на палець, і на каблучку, щоб створити мастило для легшого зняття каблучки.

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Спробуйте метод зубної нитки

Щільно обмотайте шматок зубної нитки навколо пальця, починаючи від основи і рухаючись до кільця. Переконайтеся, що нитка накладається внахлест для більшої товщини. Повільно розмотуйте зубну нитку зі сторони каблучки, щоб вона легко знімалася завдяки зменшенню набряку.

Використайте холодну воду

Якщо каблучка застрягла через набряк, може допомогти холодна вода. Занурте руку в холодну воду, щоб зменшити набряк, або прикладіть холодний компрес до пальця на кілька хвилин. Після того, як набряк зменшиться, обережно покрутіть і поверніть каблучку, щоб зняти її з пальця.

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