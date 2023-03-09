Як зняти кільце, що застрягло, з пальця: три дієві поради

Іноді кільця бувають невідповідного розміру, через що вони можуть застрягти на пальцях. Це викликає біль, набрякання та інші неприємні відчуття.

UAportal підготував три поради, які допоможуть зняти кільце, що застрягло, з пальця. Для цього знадобляться тепла вода та нитка.

Порада 1

Один з найкращих способів послабити туге кільце - замочити руку в теплій воді на 10 хвилин або близько того, поки шкіра навколо кільця не розм'якшиться. Обов'язково використовуйте теплу воду, а не гарячу, оскільки високі температури можуть спричинити подразнення або навіть опік.

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Порада 2

Нанесіть мастило на область навколо кільця, наприклад, оливкова або кокосова олія. Це полегшить його зісковзування, не завдаючи шкоди шкірі. Ви також можете використати вазелін, якщо у вас немає інших варіантів будинку.

Порада 3

Використовуйте нитку чи резинку. Якщо нічого не допомагає, спробуйте щільно обмотати шматок нитки або гумки навколо обох боків кільця, а потім повільно розмотуйте його, одночасно потягуючи кільце, доки воно не зніметься легко.

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