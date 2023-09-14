Як зберегти молодий і здоровий вигляд шкіри: Топ-3 основних порад

Ви боїтеся передчасного старіння шкіри? Ви хочете мати здорову та красиву шкіру, але не знаєте, що для цього потрібно робити? UaPortal розповів про кілька правил, за допомогою яких ваша шкіра матиме здоровий та яскравий вигляд.

Захищайте шкіру від сонця

Наносьте сонцезахисний крем з високим SPF щодня, навіть у похмурі дні, і носіть закритий одяг, наприклад, капелюхи та одяг з довгими рукавами. Шукайте затінку в години пікового впливу сонця, щоб запобігти передчасному старінню, появі зморшок і сонячних опіків.

Доглядайте за шкірою

Постійний та ефективний догляд за шкірою має важливе значення для збереження її молодості та краси. Очищайте обличчя двічі на день, використовуючи м'який очищувальний засіб, що підходить для вашого типу шкіри. Після цього наносьте зволожувальний крем.

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Використовуйте сироватку або засіб для догляду за шкірою, спрямований на розв’язання конкретних проблем, таких як дрібні зморшки або темні пігментні плями. Регулярне відлущування допомагає видаляти відмерлі клітини та сприяє їх оновленню.

Дотримуйтеся збалансованої дієти та пийте багато води

Пийте багато води протягом дня. Додайте до свого раціону продукти, що багаті на антиоксиданти, вітаміни та мінерали, зокрема, фрукти, овочі, цільне зерно, нежирні білки та корисні жири. Мінімізуйте споживання харчів з високим вмістом цукру та напівфабрикатів, адже вони можуть сприяти запаленню шкіри та передчасному старінню.

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