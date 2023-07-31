Як утримати вагу після дієти: Топ-7 порад від експертів

Скинути вагу – завдання не з легких, але справжні труднощі полягають в тому, щоб не допустити повторного набору ваги після досягнення мети.

Багато людей стикаються з таким неприємним явищем, як повернення кілограмів, які вони насилу скидали, а в деяких випадках маса тіла може бути навіть більшою, ніж до початку дієти.

Численні дослідження виявили невтішну статистику. Так, наприклад, згідно з дослідженнями, люди, які дотримуються дуже низькокалорійних дієт, протягом п'яти років набирають від 26% до 121% скинутої ваги. Навіть ті, хто скидають вагу на таблетках для схуднення, через рік після припинення прийому препарату знову набирають близько двох третин втраченої ваги.

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Для боротьби із зайвою вагою та збереження досягнутих успіхів експерти пропонують сім найважливіших порад:

Будьте гнучкими

Не варто докоряти собі через промахи. Якщо ви потішили себе смачненьким у вихідні, компенсуйте це тим, що наступного тижня включите до свого розпорядку кілька додаткових прогулянок.

Готуйтеся до невдач

Передбачте можливість зриву дієти, особливо у святкові дні. Розробіть стратегії успішного подолання цих труднощів. Наприклад, якщо заздалегідь скинути кілька зайвих кілограмів. Це може компенсувати збільшення ваги через запланований зрив. В якості альтернативи, вирушаючи на шашлики, візьміть із собою здоровіший варіант, наприклад, овочеві шашлики, щоб мати можливість вибрати менш калорійний варіант.

Пишайтеся своїми досягненнями

Коливання ваги природні, тому пишайтеся своїми результатами, незалежно від цифри на вагах.

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Виробляйте здорові звички

Вироблення позитивних навичок може суттєво допомогти у процесі зниження ваги. Подумайте про такі види діяльності, як прогулянка після вечері або обирайте пройтися сходами замість ліфта.

Пріоритет фізичної активності

Активний спосіб життя має першорядне значення для утримання ваги. Займайтеся фізичними вправами, які приносять вам радість та задоволення.

Регулярно контролюйте свою вагу

Протягом тижня вага може коливатись на 1-2 кг. Часто зважуючись, ви зможете визначити індивідуальний діапазон своєї максимальної та мінімальної середньої ваги. Це допоможе відстежувати прогрес та визначати необхідність коригування раціону.

Сніданок та клітковина

Сніданок – найважливіший прийом їжі. Дослідження показують, що майже 97% людей, які успішно скинули вагу, снідають щодня. Крім того, дієта, багата овочами та продуктами з високим вмістом клітковини, такими як цільнозерновий хліб, коричневий рис та овес, може допомогти уникнути повторного набору ваги.

Плоский живіт та тонка талія за два тижні:

Щоб досягти плоского живота і тонкої талії, включіть у свій раціон такі продукти:

- Листові зелені овочі, сприяють насиченню та стримують потяг до солодкого.

- Фрукти та корисні солодощі, забезпечують природну насолоду та задоволення.

- Овочі червоного кольору, авокадо, біле м'ясо та морепродукти, для збалансованого та повноцінного харчування.

- Дієтологи також рекомендують щодня випивати 1-2 чашки зеленого чаю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "чисте харчування", яке передбачає використання максимально натуральних продуктів та повне уникнення рафінованих та "хімічних" продуктів.

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