UAportal підготував наступний список порад про те, як вибрати гарні сонцезахисні окуляри. Вони допоможуть підібрати відповідну форму та колір оправи.

Визначте форму особи

Першим кроком у виборі гарних сонцезахисних окулярів є визначення форми обличчя. Різні стилі сонцезахисних окулярів підходять для різних форм обличчя.

Наприклад, сонцезахисні окуляри квадратної форми найкраще виглядають на людях із круглим обличчям, а сонцезахисні окуляри круглої форми – на людях із квадратним обличчям. Якщо у вас є овальна форма обличчя, ви можете носити сонцезахисні окуляри практично будь-якого стилю.

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Вибирайте оправу, яка доповнює тон шкіри

Оправа сонцезахисних окулярів має доповнювати тон шкіри. Якщо у вас холодний підтон шкіри, вибирайте оправи холодних відтінків, таких як чорний, синій і сріблястий. Якщо у вас теплі тони шкіри, вибирайте оправи теплих відтінків, таких як коричневий, золотий та бежевий.

Враховуйте колір та відтінок лінз

Колір та відтінок лінз може вплинути на те, як ви сприймаєте кольори та кількість світла, що потрапляє у вічі. Чорні лінзи є найбільш поширеними та забезпечують найбільш природне сприйняття кольору.

Коричневі лінзи підсилюють колірний контраст та підходять для активного відпочинку. Зелені лінзи забезпечують хороший колірний баланс та контрастність в умовах низького освітлення.

Нагадаємо, що цього року навесні та влітку з шаф не варто діставати деякі речі, які могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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