Як виростити огірки якомога раніше: допоможе хитрий спосіб

Любителі городництва застосовують різноманітні методики для посадки огірків. Деякі віддають перевагу спочатку виростити розсаду, а вже потім перенести її у відкритий ґрунт, тоді як інші висівають насіння безпосередньо у землю.

Відео дня

Вирощування огірків з розсади часто вважається більш ефективним методом. А особливо, коли насіння висівають у тирсу, пише Телеграф.

Як садити огірки в тирсу

Для тих, хто лише починає займатися городництвом, може здатися несподіваним використання стружки деревини для посадки огірків. Проте, цей метод має чудовий ефект. Саджанці виростають більш міцними та здоровими, а шкідники їх майже не чіпають. Головне – правильно підібрати тирсу.

Читайте також: Як змусити розсаду прорости, якщо вона "заснула"

Не застосовуйте тирсу з ДВП чи ДСП, адже вона містить шкідливі речовини. Віддайте перевагу тирсі з натурально обробленої деревини, яку можна придбати на лісопильні чи в магазині будматеріалів.

Промийте тирсу окропом тричі, щоб очистити її від пилу та інших забруднень. Наповніть чверть обраної ємності для посіву огірків тирсою. Це може бути, наприклад, старий пластиковий контейнер. Після того, як висиплете стружку, залийте її теплою водою (не окропом) і акуратно розімніть. Розмістіть насіння на поверхні, залишаючи між ними достатньо місця для зростання. Покрийте його вологою тирсою і закрийте контейнер кришкою або фольгою Помістіть огірки в тепле місце. Перші паростки з’являться приблизно через три дні. Після цього зволожте їх і перенесіть контейнер на світло. Через десять днів з’являться перші листки.

Тирса допомагає підтримувати оптимальний рівень вологи, що сприяє формуванню міцного кореневища і товстих стебел у рослин. Саджанці будуть стійкі до захворювань. Зазвичай огірки вирощуються протягом 2-3 місяців, але завдяки тирсі вони дозрівають швидше, і ви зможете зібрати урожай на три тижні раніше.

Нагадаємо, ми розповідали, як посадити розсаду огірків, щоб вона пережила квітневі холоди.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!