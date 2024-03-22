Як виростити огірки якомога раніше: допоможе хитрий спосіб
Любителі городництва застосовують різноманітні методики для посадки огірків. Деякі віддають перевагу спочатку виростити розсаду, а вже потім перенести її у відкритий ґрунт, тоді як інші висівають насіння безпосередньо у землю.
Вирощування огірків з розсади часто вважається більш ефективним методом. А особливо, коли насіння висівають у тирсу, пише Телеграф.
Як садити огірки в тирсу
Для тих, хто лише починає займатися городництвом, може здатися несподіваним використання стружки деревини для посадки огірків. Проте, цей метод має чудовий ефект. Саджанці виростають більш міцними та здоровими, а шкідники їх майже не чіпають. Головне – правильно підібрати тирсу.
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Не застосовуйте тирсу з ДВП чи ДСП, адже вона містить шкідливі речовини. Віддайте перевагу тирсі з натурально обробленої деревини, яку можна придбати на лісопильні чи в магазині будматеріалів.
- Промийте тирсу окропом тричі, щоб очистити її від пилу та інших забруднень.
- Наповніть чверть обраної ємності для посіву огірків тирсою. Це може бути, наприклад, старий пластиковий контейнер. Після того, як висиплете стружку, залийте її теплою водою (не окропом) і акуратно розімніть.
- Розмістіть насіння на поверхні, залишаючи між ними достатньо місця для зростання. Покрийте його вологою тирсою і закрийте контейнер кришкою або фольгою
- Помістіть огірки в тепле місце. Перші паростки з’являться приблизно через три дні. Після цього зволожте їх і перенесіть контейнер на світло. Через десять днів з’являться перші листки.
Тирса допомагає підтримувати оптимальний рівень вологи, що сприяє формуванню міцного кореневища і товстих стебел у рослин. Саджанці будуть стійкі до захворювань. Зазвичай огірки вирощуються протягом 2-3 місяців, але завдяки тирсі вони дозрівають швидше, і ви зможете зібрати урожай на три тижні раніше.
Нагадаємо, ми розповідали, як посадити розсаду огірків, щоб вона пережила квітневі холоди.
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