Каструлі будуть як нові: як легко відмити нагар

Під час приготування їжі дуже легко прогледіти за каструлею і виявити для себе неприємний нагар. UAportal підготував корисні поради його видалення – від використання харчової соди та оцту до замочування в гарячій воді.

Використовуйте соду та оцет

Щоб видалити пригорілі залишки їжі з каструль, зробіть пасту з харчової соди та оцту. Нанесіть її на пригорілі ділянки і залиште на кілька годин. Потім почистьте каструлю м'якою стороною губки.

Замочіть в гарячій воді

Якщо пригорілі залишки важко видалити, спробуйте замочити каструлю в гарячій воді. Наповніть каструлю гарячою водою і залиште її принаймні на 30 хвилин або на ніч. Гаряча вода допоможе розпушити пригорілу їжу, щоб її було легше відмити.

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Використовуйте скребок

Для каструль із сильним пригорілим нагаром може знадобитися скребок. Будьте обережні, не прикладайте надмірних зусиль, оскільки це може пошкодити поверхню каструлі.

Закип'ятіть воду з мийним засобом

Ще один ефективний метод – наповнити каструлю водою і додати кілька крапель мийного засобу. Доведіть воду до кипіння і залиште на кілька хвилин. Тепло і засіб допоможуть розпушити пригорілі залишки.

Використовуйте комерційний засіб

Якщо нічого не допомагає, можна спробувати скористатися промисловим засобом для очистки, спеціально розробленим для видалення пригорілої їжі. Уважно дотримуйтесь інструкцій на засобі та використовуйте його в добре провітрюваному приміщенні, щоб уникнути токсичності.

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