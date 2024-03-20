Лайфхак від наших бабусь: чим можна замінити засіб для миття посуду

Багато домогосподарок з певних мотивів приймають рішення відмовитись від магазинних миючих засобів для очищення посуду. Для одних це крок до екологічності, для інших - можливість зекономити.

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Ми хочемо розповісти про альтернативні домашні засоби, які можуть ефективно замінити звичні гелі для миття посуду. Про ці корисні поради пише Телеграф.

Чим замінити засіб для миття посуду

Господарське мило

Господарське мило можна використати не лише для очищення одягу, але і як ефективний засіб для миття кухонного начиння. Зробіть мильний розчин, замочіть у ньому посуд на чверть години, а потім без зусиль витріть його губкою до блиску.

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Сода

Сода – це багатоцільовий продукт, який може швидко видалити вапняний наліт, пригорілі залишки та жир. Достатньо змішати його з водою до стану пасти, нанести на забруднену поверхню і після цього промити, щоб посуд засяяв.

Лимонна кислота

Цей засіб ідеально підходить для видалення жирних слідів та плям. Розчиніть вміст пакетика у гарячій воді, замочіть у ньому посуд, а через кілька хвилин просто протріть поверхню губкою та ополосніть. Так ви швидко повернете посуду первісний блиск.

Раніше ми розповідали про п'ять порад від досвідчених домогосподарок, які допоможуть відмити посуд.

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