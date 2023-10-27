Ламінат чи паркетна дошка: що краще для дому

При виборі між паркетною дошкою і ламінатом розуміння ключових особливостей і відмінностей має важливе значення. У цій статті UAportal розповість про відмінні аспекти цих двох варіантів, щоб допомогти прийняти обґрунтоване рішення.

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Склад

Паркетна дошка і ламінат відрізняються за своїм складом: у паркетній дошці використовується натуральна деревина, а ламінат – синтетичний матеріал, який імітує зовнішній вигляд дерева. Ця фундаментальна відмінність впливає на їхню естетику, вартість та можливості встановлення.

Довговічність

Коли справа доходить до довговічності, паркетна дошка має перевагу. Вона стійкіша до зносу, подряпин і вологи, що робить її ідеальним варіантом для будинків з домашніми тваринами і дітьми.

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Методи укладання

Методи укладання паркетної дошки та ламінату також відрізняються. Паркетна дошка, як правило, укладається за допомогою шпунта або клею, що може зайняти більше часу і вимагати професійної допомоги. З іншого боку, ламінована підлога часто використовує зручну систему "клік-замок", яка дозволяє укладати її самостійно.

Догляд

Догляд за паркетною дошкою і ламінатом вимагає різних підходів. Паркетна дошка потребує регулярного чищення сумісними з деревиною засобами та періодичного оновлення, в той час як ламінована підлога порівняно невибаглива в догляді, потребує простого підмітання та періодичного вологого прибирання.

Вартість

Міркування вартості відіграють значну роль у виборі між паркетною дошкою та ламінатом. Паркетна дошка, як правило, має вищу початкову вартість через склад натуральної деревини, але вона має довгострокову цінність і може збільшити вартість нерухомості. Ламінат, навпаки, є більш бюджетним варіантом, який підходить для тих, хто шукає економічно ефективний спосіб досягти вигляду дерев'яної підлоги.

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