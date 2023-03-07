Найкращі детективні фільми 2010-х років: такого сюжету ніхто не очікував

UAportal підготував список кращих детективних фільмів, випущених у період з 2010 по 2015 рік, з рейтингом IMDB від 7,5 до 10. У цих фільмах на глядача чекають захоплюючі пригоди, коли детективи намагаються розкрити справи, які здаються нерозв'язними.

Задум

Рейтинг IMDB – 8.8; Жанр – бойовик, трилер, наукова фантастика; Країна: США; Тривалість – 148 хвилин; Рік – 2010; Продюсер – Крістофер Нолан.

Цей фільм розповідає про Будинок Коббе (Леонардо Ді Капріо), злодія, який використовує технологію обміну снами, щоб красти секрети з підсвідомості людей, поки вони сплять. Сюжет закручується, і Коббу доводиться мати справу з наслідками своїх дій, коли він змушений виконувати останню роботу на замовлення таємничого роботодавця, який хоче, щоб замість крадіжки займався корпоративним шпигунством.

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Шерлок Холмс

IMDB рейтинг - 7.6; Жанр – пригоди; Країна – Велика Британія/США; Тривалість – 128 хвилин; Рік – 2009; Продюсер – Гай Річі.

Роберт Дауні-молодший грає Шерлока Холмса в цій екранізації, заснованій на класичних оповіданнях сера Артура Конан Дойла про найвідомішого вигаданого британського детектива. Він об'єднується з доктором Ватсоном (Джуд Лоу), щоб перемогти лорда Блеквуда (Марк Стронг), який планує навести жах на Лондон, використовуючи темні магічні сили, які він має, але ніколи не пояснює, як він їх отримав і чому саме він хоче навести жах жителів Лондона.

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Полонянки

IMDB рейтинг – 8.1; Жанр – кримінал, драма, містерія; Країна – США/Канада; Тривалість – 153 хвилини; Рік – 2013; Продюсер – Дені Вільнєв.

Цей фільм розповідає про дві сім'ї, чиї життя перевертаються з ніг на голову після того, як їхні маленькі дочки пропадають під час вечері на честь Дня подяки у їхньому будинку неподалік Філадельфії. Келлер Довер (Хью Джекман), батько Ганни Довер, бере на себе відповідальність вистежити викрадача, не повідомляючи про це поліції, ні ФБР. У міру розслідування виникає більше запитань, ніж відповідей: що сталося насправді? Хто стояв за цим? І чому це було зроблено?

Законослухняний громадянин

Режисер фільму "Фараар" Джеймс Фоулі представляє трилер 2009 року з Джерардом Батлером у ролі Клайда Шелтона, який присягається помститися прокурору Ніку Райсу у виконанні Джеймі Фокса після того, як дізнається, що йому зійшло з рук вбивство через корупцію. Незважаючи на те, що Клайда вже засуджено, він не зупиниться ні перед чим, поки не доб'ється свого від тих, хто в цьому замішаний.

Цей фільм тривалістю 109 хвилин був знятий в основному в США, але для зйомок використовувалися Канада та Німеччина.

Ілюзія обману

IMDB рейтинг 7.7/10; Жанр: Трилер, Кримінал; Країна: США; Тривалість 115 хв; Рік випуску 2013; Продюсер Луї Леттер'є.

Цей гостросюжетний фільм розповідає про чотирьох талановитих фокусників, відомих як "Чотири вершники", які використовують свої навички для створення дивовижних ілюзій, а також планують ретельно продумані пограбування, які дивують глядачів! У міру того, як вони стають все більш успішними в цих зухвалих пограбуваннях, це викликає підозри у правоохоронців, які відчайдушно намагаються з'ясувати, як вони це роблять, поки все не вийшло з-під контролю!

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