Кращі фільми у жанрі мелодрами: готуйтеся плакати

UAportal підготував добірку найкращих мелодраматичних фільмів. Всі вони зможуть пройняти глядача і довести до сліз зворушливими історіями.

Щоденник пам'яті

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Мелодрама

Країна: США; Тривалість: 2год 3хв; Рік: 2004

Продюсер: Лінн Харріс

"Щоденник пам'яті" – романтична мелодрама, що розповідає історію Аллі та Ноя, двох молодих закоханих, яких поділяють соціальні відмінності. Незважаючи на всі перешкоди, вони продовжують любити один одного, навіть після того, як Аллі заручається іншим чоловіком. Фільм відомий своєю несамовитою історією кохання та емоційним виконанням головних акторів.

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Поспішай кохати

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Мелодрама

Країна: США; Тривалість: 1год 41хв; Рік: 2002

Продюсер: Деніз Ді Нові

"Поспішай кохати" – романтична мелодрама, знята за романом Ніколаса Спаркса. У фільмі розповідається історія Лендона, популярного учня середньої школи, який закохується в Джеймі, сором'язливу та замкнуту дівчину. Фільм досліджує теми кохання, вибачення та викуплення і відомий своїм емоційним впливом на глядачів.

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Винні зірки

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Мелодрама

Країна: США; Тривалість: 2год 6хв; Рік: 2014

Продюсер: Вік Годфрі

"Винні зірки" – романтична мелодрама, знята за романом Джона Гріна. Фільм розповідає історію кохання Хейзел Грейс Ланкастер та Огастуса Уотерса, двох підлітків, які зустрічаються у групі підтримки хворих на рак. Фільм досліджує теми любові, втрати та крихкості життя, і відомий своїми проникливими виступами та пронизливою розповіддю.

Дружина мандрівника у часі

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Мелодрама

Країна: США; Тривалість: 1год 47хв; Рік: 2009

Продюсер: Нік Векслер

"Дружина мандрівника у часі" – романтична мелодрама, знята за романом Одрі Ніффенеггер. У фільмі розповідається історія Генрі, мандрівника у часі, який зустрічає та закохується у Клер, молоду жінку, знайому йому з дитинства. Фільм досліджує теми кохання, долі та складності людських відносин і відомий своїм унікальним задумом та сильними постановками.

Клятва

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Мелодрама

Країна: США; Тривалість: 1год 44хв; Рік: 2012

Продюсер: Гері Луккезі

"Клятва" – романтична мелодрама, натхненна реальною історією. Фільм розповідає історію кохання Пейдж та Лео, молодої пари, яка потрапляє у серйозну автомобільну аварію. Коли Пейдж приходить до тями після коми, вона нічого не пам'ятає ні про Лео, ні про їхні стосунки. Фільм досліджує теми любові, втрати і сили зобов'язань, і відомий своїми емоційними постановками і посланням, що піднімає настрій.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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