Найкращі комедійні фільми з 2008 по 20313 рік: проведіть час зі сміхом

Комедійні фільми є основним джерелом розваг для людей упродовж десятиліть. Вони пропонують можливість уникнути повсякденності і добре посміятися.

UAportal склав список із п'яти найкращих комедійних фільмів, які були випущені в період з 2008 по 2013 рік. Ці фільми обов'язково змусять глядача сміятись до упаду.

Машина часу в джакузі

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 41хв; Рік: 2010

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Продюсер: Джон Кьюсак

"Машина часу в джакузі" – науково-фантастична комедія про групу друзів, які подорожують у часі у 1980-ті роки.

Четверо друзів, які мають труднощі в особистому житті, вирішують вирушити на гірськолижний курорт, де вони колись добре провели час. Приїхавши туди, вони виявляють, що джакузі у їхньому номері – це машина часу, яка переносить їх у 1980-ті роки. У них з'являється шанс пережити молодість і виправити свої попередні помилки, але все йде не так, як планувалося.

Ананасовий експрес: Сиджу курю

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 51хв; Рік: 2008

Продюсер: Джадд Апатоу

"Ананасовий експрес: Сиджу курю" – це чадна комедія про судового виконавця та його дилера, які бігають після того, як стають свідками вбивства.

Дейл – судовий виконавець, який стає свідком убивства, скоєного наркобароном та корумпованим поліцейським. Він звертається за допомогою до свого дилера Солу, і вони обоє бігають. По дорозі вони стикаються з різними перешкодами та сміливими ситуаціями, намагаючись залишитися в живих і очистити свої імена.

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Кінець світу 2013: Апокаліпсис голлівудською

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 47хв; Рік: 2013

Продюсер: Еван Голдберг

"Кінець світу 2013: Апокаліпсис голлівудською" – комедія про групу знаменитостей, які виявляються замкненими в будинку Джеймса Франка під час апокаліпсису.

Група знаменитостей, серед яких Джеймс Франко, Сет Роген та Джона Хілл, відвідують вечірку в будинку Джеймса, коли настає апокаліпсис. Вони виявляються замкненими в будинку і повинні знайти спосіб вижити, вирішуючи свої особисті проблеми.

Мачо і ботан

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 49хв; Рік: 2012

Продюсер: Ніл Х. Моріц

"Мачо і ботан" – комедія про двох поліцейських, які під прикриттям старшокласників виходять на злочинне угруповання наркоторговців.

Шмідт та Дженко – два офіцери поліції, які повертаються до середньої школи, щоб знищити банду наркоторговців. Їм доводиться прокладати свій шлях через шкільне життя, намагаючись упіймати наркоторговців.

Копи в спідницях

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 57хв; Рік: 2013

Продюсер: Пітер Чернін

"Копи у спідницях" – комедія про двох жінок-поліцейських, які змушені працювати разом, щоб знищити наркобарона.

Сара Ешберн – сувора агентка ФБР, яку направляють до Бостона для боротьби з наркобароном. Вона змушена працювати з Шенноном Маллінзом, крутою бостонською поліцейською, у якої свої методи. Ці дві жінки повинні відкинути свої розбіжності та працювати разом, щоб розкрити справу

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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