Найкращі пригодницькі серіали 2018-21 років поглинуть увагу глядачів

Пригодницькі серіали стали популярним жанром серед глядачів завдяки своїм захоплюючим сюжетам та захоплюючим сценам дії. UAportal підготував список найкращих пригодницьких серіалів, які вийшли у прокат у період з 2018 по 2021 рік.

Загублені у космосі

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Наукова фантастика/Пригоди

Країна: США; Тривалість: 45 хвилин на серію, 3 сезони, 28 епізодів

Рік: 2018-2021

Продюсер: Irwin Allen Productions, Legendary Television

Номіновано на премію "Еммі" 2020 року за визначні спеціальні візуальні ефекти та видатний монтаж звуку в комедійному чи драматичному серіалі (одна година).

Відео дня

Серіал розповідає про сім'ю Робінсонів, які вирушають на колонізацію нової планети, але їхній корабель збивається з курсу, і вони опиняються на невідомій планеті.

Мандаларець

Рейтинг IMDB: 8.8/10

Жанр: Наукова фантастика/Пригоди

Країна: США; Тривалість: 30-50 хвилин на серію, 2 сезони, 16 епізодів

Рік: 2019-2020

Продюсер: Lucasfilm, Golem Creations

Серіал отримав сім премій "Еммі" в 2020 році, включаючи "Видатний драматичний серіал", "Видатна операторська робота для однокамерного серіалу (півгодини)" та "Видатний монтаж звуку для комедійного або драматичного серіалу (півгодини)".

Серіал, дія якого відбувається у всесвіті "Зоряних війн", розповідає про самотнього мисливця за головами, якого наймають для захисту цінного об'єкта, відомого як "Дитя".

Читайте також: Еволюція детективних фільмів: як змінювався жанр

Відьмак

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Фентезі/Пригоди

Країна: США; Тривалість: 47-67 хвилин на серію, 1 сезон, 8 серій

Рік: 2019

Продюсер: Netflix

Номінація на премію "Еммі" 2020 року за визначні спеціальні візуальні ефекти та видатний монтаж звуку для комедійного чи драматичного серіалу (одногодинного).

Заснований на однойменній серії книг, серіал розповідає про Геральта з Рівії, мисливця на монстрів, який орієнтується у світі, наповненому магічними істотами та політичними інтригами.

Лок та ключ

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Фентезі/Пригоди

Країна: США; Тривалість: 47-56 хвилин на серію, 1 сезон, 10 серій

Рік: 2020

Продюсер: IDW Entertainment, Circle of Confusion

Номінація на премію "Еммі" 2020 року за визначний монтаж звуку для комедійного чи драматичного серіалу (одногодинного).

Після вбивства батька троє братів і сестер переїжджають до таємничого особняка, де вони виявляють магічні ключі, що наділяють їх особливими здібностями.

Тінь і кістка

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Фентезі/Пригоди

Країна: США; Тривалість: 48-59 хвилин на серію, 1 сезон, 8 серій

Рік: 2021

Продюсер: 21 Laps Entertainment, Netflix

Заснований на однойменній серії книг, серіал розповідає про Аліну Старкову, молодого солдата, яка виявляє, що має здатність викликати світло, і має орієнтуватися в ситуації.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !