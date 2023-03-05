Найкращі військові фільми останнього десятиліття: гра акторів зачаровує

UAportal підготував список найкращих військових фільмів, випущених у період з 2010 по 2015 рік. Вони відрізняються напруженою дією, захоплюючими сценами та сильною грою талановитих акторів.

Ми звузили нашу добірку до п'яти фільмів, обов'язкових для перегляду, які триматимуть вас у напрузі. Читайте далі, щоб дізнатися більше про ці дивовижні фільми!

Лють

IMDB рейтинг – 8,0, Жанр – військова драма, Країна – США, Тривалість – 134 хв, Рік – 2014, Продюсер – Девід Ейєр.

Відео дня

Цей військово-драматичний фільм розповідає про сержанта армії США під час Другої світової війни, який очолює екіпаж танка "Шерман", який пробивається через Німеччину у квітні 1945 року. У фільмі знялися Бред Пітт у ролі сержанта Дона Уордадді Коллієра та Шайа ЛаБеф у ролі його другого командира Бойда "Біблії" Свона. Напружені батальні сцени та сильні виступи роблять фільм незабутнім.

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Вцілілий

IMDB рейтинг – 7,6, Жанр – бойовик / військовий трилер, Країна – США, Тривалість – 121 хв, Рік – 2013, Продюсер – Марк Волберг.

Цей фільм заснований на реальній історії, що відбулася у 2005 році під час операції "Морські котики" "Червоні крила" в Афганістані. Сюжет розповідає про чотирьох членів команди "Морські котики" 10, які вирушають на ліквідацію високопоставленого лідера талібів, але виявляються оточеними ворожими силами та не мають виходу. Lone Survivor – це напружений та захоплюючий військовий трилер з неймовірним акторським складом, включаючи Марка Волберга у ролі Маркуса Луттрелла та Тейлора Кітча у ролі Майкла Мерфі.

13 годин: Таємні солдати Бенгазі

IMDB рейтинг – 7,3, Жанр – бойовик/трилер, Країна – США, Тривалість – 144 хв, Рік – 2016, Продюсер – Майкл Бей.

Цей бойовик заснований на нападі у 2012 році на американський дипломатичний комплекс у Бенгазі, де шестеро людей отримали завдання захищати комплекс, не справляючись із труднощами. У фільмі знялися Джон Красінскі в ролі Джека Сільви і Джеймс Бедж Дейл у ролі Тайрона "Роуна" Вудса, які хоробро відбивалися від нападників протягом 13 годин до прибуття допомоги, але при цьому загинули, ставши одним з фільмів про війну.

Дюнкерк

IMDB рейтинг 8 Жанр: Війна/Драма; Країна: Велика Британія/Франція/Нідерланди; Тривалість 106 хв; Рік 2017; Продюсер Крістофер Нолан.

Ця військова драма розповідає історію солдатів союзників із Великобританії, Франції та Бельгії. Вони були оточені німецькими військами під час Другої світової війни та дивом евакуювались у безпечне місце за допомогою інших країн Європи та навіть приватних човнів із пляжів Англії.

Ціль номер один

IMDB рейтинг – 7,5; Жанр – Трилер; Країна: США; Тривалість – 157 хв; Рік – 2012; Продюсер – Кетрін Бігелоу.

"Мета номер один" – це напружений трилер, заснований на місії американських морських котиків. Фільм заснований на місії морських котиків США з упіймання або вбивства Усами бен Ладена і присвячений аналітику ЦРУ Майє у виконанні Джесіки Честейн, яка витратила майже десятиліття на його пошуки, що призвело до доленосного рейду на його табір в Абботтабаді. Цей захоплюючий фільм показує, як важко було Майє як психологічно, так і фізично протягом усього її пошуку, що робить його справді незабутнім.

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