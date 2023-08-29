Контактні лінзи чи окуляри: що краще обрати

Якщо у вас поганий зір, то, найімовірніше що офтальмолог порекомендує вам носити окуляри або контактні лінзи. UAportal розповів про переваги та недоліки обох варіантів, щоб допомогти вам прийняти зважене рішення щодо покупки.

Окуляри

Окуляри – це традиційний і популярний варіант корекції зору. Їх легко носити й доглядати за ними, тому це зручне рішення для багатьох людей. В оптиці є дуже широкий вибір різноманітних оправ, за допомогою яких ви можете підкреслити свій стиль.

Однією з головних переваг окулярів є простота їх використання. Окуляри можна швидко надягати й знімати, що робить їх комфортними для людей, які можуть мати труднощі з контактними лінзами. Також вони забезпечують захист від пилу, сміття та шкідливих УФ-променів.

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Окуляри зазвичай більш доступні, ніж контактні лінзи, особливо якщо враховувати довгострокові витрати. Вони не потребують регулярної заміни й, при якісному догляді, можуть служити роками. Словом, окуляри не потребують такого ж рівня догляду, як контактні лінзи, які необхідно чистити й зберігати належним чином.

Контактні лінзи

Контактні лінзи розміщуються безпосередньо на оці, тому вони практично непомітні. Лінзи ідеально підходять для людей, які займаються спортом або ведуть активний спосіб життя. Вони не перешкоджають периферійному зору й можуть покращити загальний зовнішній вигляд людей, яким окуляри не підходять за стилем.

З іншого боку, при зміні температур, контактні лінзи не запотівають, як окуляри. Вони також можуть ефективніше коригувати високі ступені проблем із зором.

Комфорт

Вибираючи між окулярами й контактними лінзами, намагайтеся зважати на комфорт та свої уподобання. Деяким людям зручніше носити окуляри, оскільки вони не контактують безпосередньо з очима. Вони також не викликають сухості або подразнення, які можуть бути характерні для контактних лінз.

Одначе контактні лінзи, наприклад, не відчуваються взагалі, що може бути важливим фактором для людей, які не люблять бути чимось обмеженими.

Раніше, UaPortal поділився, як підібрати ідеальні сонцезахисні окуляри.

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