Міцелярна вода чи гідрофільна олія: чим краще очищати шкіру обличчя

Міцелярна вода та гідрофільна олія – два популярні засоби для догляду за шкірою, які зазвичай використовуються для очищення шкіри. У цій статті UAportal з'ясував, чим відрізняються ці два засоби для очищення шкіри, досліджуючи їхню ефективність, текстуру, зручність та багато іншого.

Зняття макіяжу

Міцелярна вода – це м'який та ефективний засіб для зняття макіяжу та забруднень. Вона містить міцели, крихітні молекули олії, зважені у воді, які притягують і утримують бруд, жир і макіяж без жорсткого тертя. Гідрофільна олія, з іншого боку, також ефективно видаляє макіяж і забруднення, але вимагає змивання водою.

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Текстура

Що стосується текстури і відчуття на шкірі, міцелярна вода має легку і освіжаючу консистенцію, яка залишає шкіру чистою, м'якою і зволоженою. На відміну від неї, гідрофільна олія має густішу і важчу текстуру, і може залишати на шкірі злегка жирний осад.

Ефективність очищення

Коли справа доходить до зняття водостійкого макіяжу, міцелярна вода є дуже ефективною, оскільки її міцели розщеплюють і знімають навіть стійкі водостійкі засоби. Гідрофільна олія, хоча і є успішним засобом для очищення, може не впоратися з повним зняттям водостійкого макіяжу.

Зручність використання

З точки зору зручності та простоти використання, міцелярна вода доступна в різних форматах, це робить її зручною у використанні. Гідрофільна олія зазвичай випускається у пляшечці з дозатором, звідки її потрібно наливати.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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