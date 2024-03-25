Можна обійтись без лабораторії: лайфхаки, що допоможуть перевірити якість води вдома

Вода є невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Вона необхідна нам для пиття, приготування їжі та особистої гігієни.

Відео дня

Критично важливо забезпечити, щоб вода, яку ми використовуємо, була чистою та безпечною. Ми разом з Ukr.Media ділимося декількома методами, які допоможуть вам перевірити її якість.

Як самостійно перевірити якість води

Щоб самостійно оцінити чистоту води, спробуйте наступні методи.

Почніть з наповнення прозорої пляшки водою, щільно закрийте її та залиште в темному місці. Через декілька днів перевірте: якщо вода залишилася без видимих змін, без плівок на поверхні, відкладень на стінках чи осаду на дні, то вона має хорошу якість.

Читайте також: Чому варто пити теплу воду

Також можна використати марганцівку. Потрібно розвести дрібку марганцівки у воді та спостерігати за зміною кольору: якщо вона стає світло-рожевою, вода придатна для вживання. Жовтий колір вказує на низьку якість рідини.

Ще один метод полягає у додаванні сирої води до чаю. Додайте 40-50 мл до чашки з чаєм і оцініть зміну кольору. Якщо чай залишається світлим, вода вважається якісною. Якщо чай стає мутним – краще утриматися від такої води.

Вага води також може бути індикатором її якості. Використовуючи точні кухонні ваги, порівняйте вагу двох зразків води: контрольного та тестового. Якщо вони мають приблизно однакову вагу з різницею не більше 1-2%, вода вважається якісною.

Нарешті, використовуйте дзеркало для перевірки наявності домішок. Нанесіть краплю води на дзеркало і дайте їй висохнути. Якщо після випаровування на дзеркалі не залишається слідів, вода має високу якість. Сліди вказують на присутність сторонніх домішок.

Раніше ми розповідали про три ефективних лайфхаки, які допоможуть заощадити воду у квартирі чи будинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!