На скільки за останній рік в Україні подорожчали комунальні послуги - Держстат

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За період з лютого 2023 року до лютого 2024 року, тарифи на комунальні послуги в Україні виросли на 12,7%.

Про це інформує Держстат.

Інші послуги також показали збільшення вартості:

прибирання сміття – на 4,5% ;

; послуги з управління багатоквартирними будинками – на 4,2% ;

; утримання та ремонт житла – на 3%.

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Проте, вартість водопостачання знизилася на 0,8%.

Ціни на такі послуги, як природний газ та гаряче водопостачання та опалення, залишилися незмінними.

Раніше ми розповідали, що наразі в Україні встановлено мораторій на підвищення цін на природний газ та інші комунальні послуги, включаючи опалення та постачання гарячої води. Однак, за словами керівника Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, існує можливість, що вже у квітні-травні поточний тариф на газ буде переглянутий.

"Якщо зросте вартість газу, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду", – додав він.

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