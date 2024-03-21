Не будуть тріскати: лайфхак з сірниками при варінні яєць, який вас здивує

До Великодня залишилось ще не так багато часу, тому варто вже зараз запасатися корисними лайфхаки, які полегшать життя під час підготувань до свята. Ми хочемо поділитись з вами цікавим методом варіння яєць без тріщин на шкаралупі.

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Використовуючи звичайні сірники, можна уникнути пошкодження яєць під час варіння. Про хитромудрий прийом розповіли на ProstoWay.

Навіщо класти сірники у воду для варіння яєць

Використання сірників під час варіння яєць може бути корисним для забезпечення ідеальної шкаралупи. Вони сприяють збереженню її цілісності, роблячи яйця не тільки привабливішими на вигляд, але й спрощують процес їх очистки. Крім того, сірники здатні зробити білок яйця більш м’яким та ніжним.

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Як правильно використовувати сірники при варінні яєць:

Заздалегідь підготуйте від 5 до 10 сірників на кожне яйце, відокремивши сірчані головки. Помістіть яйця у каструлю та залийте їх водою так, щоб вона повністю їх покривала. Покладіть підготовлені сірники до каструлі з яйцями. Варіть їх до досягнення потрібної консистенції. Після варіння, охолодіть яйця під струменем холодної води, щоб полегшити зняття шкаралупи.

Спробуйте цей ефективний метод, і ви обов’язково оціните його переваги.

Раніше ми розповідали про секрет, який дозволить зберегти яйця свіжими до 60 днів.

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