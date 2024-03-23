Не витрачайте час даремно: які весняні садові роботи не принесуть користі, а лише шкоду

Весняний період – це час, коли активізуються роботи у саду та на городі. Багато хто з нетерпінням чекає можливості провести час на свіжому повітрі після зимової ізоляції, іноді вдаючись до дій, які можуть бути недоречними. Подібні роботи не тільки ведуть до марної трати часу, але й потенційно шкодять рослинності на вашій ділянці.

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Як зазначила експерт з агрономії та ландшафтного дизайну Анастасія Коврижних, важливо зупинитися та обміркувати – чи ваша діяльність дійсно корисна, чи ви просто намагаєтеся знайти собі заняття, пише Телеграф.

Занадто інтенсивне обрізання рослин

Обрізка – це ключовий елемент догляду за рослинами, але її надмірність може призвести до негативних наслідків для ваших зелених підопічних. Кожен вид рослин вимагає індивідуального підходу та знання особливостей, тому перед обрізанням необхідно ознайомитися з рекомендаціями фахівців. Зайва обрізка може ослабити рослини та затримати їхній розвиток.

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Пересадка рослин у невідповідний час

Для багатьох рослин існує певний період, коли їх можна пересаджувати. Якщо це робити поза цим часом, рослини можуть відчути стрес, що негативно позначиться на їх кореневій системі.

Таким чином, навіть звичайні весняні садові роботи можуть бути не тільки некорисними, а й шкідливими.

Використання добрив у надлишку

Хімічні добрива призначені для збагачення рослин необхідними поживними речовинами, однак їх надмірне використання може завдати шкоди не тільки рослинам, а й навколишньому середовищу.

Фахівці рекомендують, де це можливо, віддавати перевагу органічним добривам, а в інших випадках – строго дотримуватися інструкцій щодо дозування.

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Запізніле проріджування дерев

Не вчасне проріджування може призвести до того, що плоди виростуть маленькими та не повністю розвиненими. Занадто інтенсивне проріджування або його проведення у невідповідний час може виснажити внутрішні ресурси рослини, що призведе до негативних наслідків.

Надмірний полив

Весняний період часто спонукає до частого та рясного поливу рослин, але це може спричинити гниття коренів та розвиток грибкових інфекцій. Рекомендується проводити полив в міру, особливо коли після дощів ґрунт і так достатньо зволожений.

Нагадаємо, раніше садівники назвали рослини, які заборонено обрізати у березні.

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