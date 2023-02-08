Неприємний сюрприз для росіян, які тікають від війни в Казахстан

Влада Казахстану запровадила нові правила, які зобов'язують росіян отримувати закордонний паспорт і перебувати в країні тільки 90 днів протягом кожного 180-денного періоду, якщо вони хочуть залишитися в Казахстані.

З кінця січня 2021 року Республіка Казахстан запроваджує суворіші правила щодо посвідки на проживання та перебування іноземців, зокрема тих, хто рятується від мобілізації у зв'язку з військовими діями. Для отримання посвідки на постійне проживання в цій євразійській країні, що входить до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), громадяни тепер мають мати із собою закордонний паспорт, дійсний щонайменше 180 днів, а не внутрішній документ, як це було прийнято раніше.

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Крім того, члени ЄАЕС з інших країн можуть перебувати на території, обмеженій Узбекистаном або Киргизстаном, не більше ніж 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду; неможливо змінити цей тримісячний термін тільки за рахунок поїздок між цими двома країнами. Хоча офіційні особи заявили, що ці зміни не стосуватимуться людей, які оселилися до 27 січня 2021 року, коли почалася їхня реалізація, навпаки, десятки тисяч були зачеплені безпосередньо, оскільки майже 100 тисяч росіян переїхали протягом одного тижня відразу після оголошення мобілізації минулого року, згідно з даними, опублікованими Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан.

А так само, особи, які бажають тимчасово оселитися в країні, повинні або бути фізично присутніми, або отримати письмову згоду від власника житла, в якому вони збираються оселитися, завірену нотаріально.