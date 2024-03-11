Ніколи не додавайте до бульйону: які частини курки можуть бути небезпечними для вашого здоров’я

Курячий бульйон — це традиційне перша страва, яку полюбляють як діти, так і дорослі. Щоб він був не лише смачним, а й корисним, важливо обрати правильну частину курки.

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Виявляється, деякі можуть зробити страву шкідливою. Про це пише ТСН.

Для того, щоб бульйон був неймовірно ароматним і смачним, він повинен мати певний вміст жиру. Традиційно його варять протягом тривалого часу і додають свіжу зелень, до прикладу петрушку.

Для підсилення смаку бульйону не обов’язково використовувати кубики спецій, які часто містять консерванти. Краще додати інший вид м’яса, наприклад, яловичину.

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Вибираючи куряче м’ясо для бульйону, слід уникати хвоста, голови та легень, оскільки вони можуть містити шкідливі речовини та паразити, які не знищуються навіть при тривалому варінні.

Найкращим вибором будуть стегна, крила та грудка.

Зверніть увагу, що для досягнення багатого смаку курячого бульйону потрібно варити його довго. Швидке варіння на високому вогні не дозволить страві розкрити свій смак.

Тому варто варити бульйон на повільному вогні, щоб усі аромати спецій, зелені, курки та овочів могли повністю в нього перейти. Також не слід кидати м’ясо у киплячу воду. Кулінари радять класти його лише в холодну.

Раніше ми розповідали про три секретні інгредієнти, завдяки яким бульйон вийде золотистого кольору.

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