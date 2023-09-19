Помилки в інтерʼєрі, які можуть відвернути удачу: викиньте ці речі, поки ще не пізно

Енергетика навколишнього середовища, зокрема, і предметів у домівках, може суттєво впливати на самопочуття та загальну атмосферу. Хоча люди часто зосереджуються на створенні красивих і затишних інтер'єрів, вони часто не беруть до уваги енергетичний аспект. UaPortal розповів про декілька помилок в інтер’єрі, які можуть відвернути від вас удачу.

Відмовтеся від "мертвих" речей

Ми знаємо, що старі, рвані та зламані речі приносять у життя негатив. Однак важливо пам’ятати, що навіть нові, дорогі, модні та красиві предмети можуть випромінювати погану енергетику, якщо вони не використовуються або не приносять радості.

Згадайте про свої подарунки, які соромно викинути, але водночас, які не приносять вам ніякої радості. Наприклад, подарована ваза, що стоїть на столі, не викликаючи задоволення, швидко втрачає свою позитивну енергетику й починає забирати енергію в людей, які її оточують. Подібні речі варто віддати, продати або викинути, щоб усунути їхній негативний вплив.

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Остерігайтеся "проклятих" речей

Йдеться про предмети, подаровані або отримані без щирих сердечних намірів. Наприклад, подарунок від людини, яка вас недолюблює, або покупка, зроблена через обов'язок чи поганий настрій друга.

Ці речі вбирають у себе негативну енергетику того, хто їх дарує, і згодом притягують у дім нещастя. Хоча всередині людина може відчувати себе зобов'язаною подякувати за подарунок, але в глибині душі він не резонує зі справжнім щастям.

Вплив "кривих" дзеркал

Не вішайте дзеркало прямо навпроти вхідних дверей, а також не розміщуйте два дзеркала один навпроти одного, оскільки в них можуть відображатися сплячі люди. Важливо вибрати місце, де воно відображатиме щось красиве, наприклад, парк за вікном або зі смаком розписану стіну.

Дзеркала мають здатність поглинати енергію, часто негативну, тому їх не слід розміщувати там, де часто проходять незнайомі люди, або там, де вони відображають непривабливі елементи, зокрема, сміття, обірвані шпалери або тьмяну стіну.

Раніше, UaPortal поділився забобонами, за якими дерева не можна садити поряд з будинком.

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