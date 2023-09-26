Основні поради щодо правильного догляду за ноутбуком

UAportal підготував п'ять порад з догляду за ноутбуком, що охоплюють різні сфери, такі як очищення, захист та оновлення програмного забезпечення. Дотримуючись цих порад, можна продовжити термін служби ноутбука та уникнути непотрібного ремонту.

Зберігання ноутбука в чистоті та без пилу

Необхідно регулярно протирати екран і клавіатуру м'якою безворсовою тканиною. Для видалення пилу з вентиляційних отворів і портів можна використовувати стиснене повітря.

Запобігання вживанню їжі біля ноутбука

Пролита рідина, або крихти їжі можуть пошкодити внутрішні компоненти і призвести до дорогого ремонту. Якщо необхідно випити поруч, слід використати контейнер, що не розливається.

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Захист від екстремальних температур

Не слід тримати пристрій під прямими сонячними променями, або залишати в розпеченому авто. Надмірна спека може призвести до деградації акумулятора і скоротити термін його служби.

Сумка або чохол для транспортування ноутбука

Правильна транспортація захистить ноутбук від подряпин і випадкових ударів. Не варто класти важкі предмети на ноутбук, оскільки це може пошкодити екран або інші компоненти.

Регулярне оновлення програмного забезпечення та антивірусу

Це допоможе захистити ноутбук від шкідливих програм і загроз безпеці. Рекомендується налаштувати автоматичне оновлення, щоб завжди мати найновіший захист.

Надаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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