Чому розбитий посуд приносить щастя: забобони в українській культурі

UAportal підготував статтю про роль забобонів та заборон у формуванні культурної ідентичності та збереженні культурної наступності. Забобони та заборони глибоко вкоренилися в українській культурі і передаються з покоління до покоління.

Підкова

Популярними забобонами в українській культурі є віра в силу підкови. Українці вірять, що якщо повісити підкову над входом до будинку, то це принесе удачу та відлякає злих духів. Підкову потрібно вішати відкритим кінцем нагору, щоб вона принесла удачу в будинок.

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Биття посуду

Биття посуду – ще одна поширений забобон в українській культурі. Вважається, що биття посуду приносить удачу та відганяє злих духів. Це забобон часто практикується під час весіль та інших урочистостей.

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Традиція розбивати посуд походить від давніх часів, коли кераміка використовувалася для зберігання їжі та води. Українці вірили, що розбивання посуду вивільняє дух їжі чи води та приносить удачу.

День народження

Крім того, українці вважають, що святкувати день народження раніше за визначений термін – погана прикмета. Вважається, що надто раннє святкування дня народження приносить нещастя і може призвести до скорочення життя.

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Класти хліб на стіл догори ногами

Перевернутий хліб на столі – ще одна поширений забобон в українській культурі. Вважається, що це приносить нещастя.

Традиція класти хліб на стіл догори ногами сягає корінням у давнину, коли хліб вважався священною їжею. Українці вірили, що перевернутий хліб свідчить про неповагу до духів землі та приносить нещастя.

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