Добірка найкращих драматичних фільмів: стримати сльози буде важко

UAportal підготував добірку найкращих драматичних фільмів, випущених у період з 2007 по 2015 рік. Усі фільми мають найвищі рейтинги IMDB.

Винні зірки

Рейтинг IMDB: 8,2

Жанр: Драма, Романтика

Країна: США; Тривалість: 126 хвилин; Рік: 2014

Продюсер: Вік Годфрі.

Фільм "Винні зірки" розповідає про двох підлітків, хворих на рак, які закохуються один в одного після зустрічі у групі підтримки. Незважаючи на смертельний діагноз, вони намагаються максимально використати час, що залишився ним разом, і знаходять розраду в стражданнях один одного. Фільм наповнений як несамовитими моментами, так і легковажними, що робить його емоційною поїздкою на американських гірках від початку і до кінця.

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До зустрічі з тобою

IMDB рейтинг 7,7

Жанр: Мелодрама

Країна: Велика Британія, Тривалість: 110 хвилин, Рік: 2016

Продюсер: Сью Баден-Пауелл

"До зустрічі з тобою" розповідає історію Луїзи Кларк та Вілла Трейнора під час їхнього спільного життя протягом шести місяців до смерті Вілла через хворобу. Лу працює доглядальницею Вілла, але незабаром розуміє, що може запропонувати йому набагато більше, ніж просто фізичний догляд. Їхня дружба зміцнюється з кожним днем, допомагаючи їм справлятися з важкими ситуаціями, але також дозволяючи їм дізнатися, на що схоже справжнє щастя, коли їх оточує любов, а не страх чи смуток.

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Спокута

IMDB Рейтинг 7,8

Жанр Драма

Країна Велика Британія; Тривалість 123 хвилини; Рік 2007

Продюсер Тім Беван та Ерік Феллнер

Заснований на однойменному романі Іена МакЮена, "Спокута" розповідає захоплюючу історію, що охоплює кілька десятиліть, у центрі якої – брехня молодої дівчини, яка руйнує життя. У фільмі знімалися Джеймс МакЕвой, Кіра Найтлі, Саорс Ронан, Бенедикт Камбербетч, Ромола Гарай, Ванесса Редгрейв та інші. Ця жахлива драма наповнена сильними акторськими роботами, які смикають вас за серцеві струни, залишаючи вас бездиханими до кінця фільму.

Кохання

IMDB Рейтинг 8

Жанр Драма

Франція/Австрія/Німеччина; Тривалість 127 хвилин; Рік 2012

Продюсер Маргарет Менегоз

Ця французька драма режисера Міхаеля Ханеке стала найкращим фільмом іноземною мовою на обох преміях "Оскар" та "Золотий глобус". У фільмі розповідається історія похилого віку, чиї стосунки піддаються випробуванням, коли Ганна (у виконанні Еммануель Ріва) страждає від інсульту, що паралізує її правий бік, а Жорж (у виконанні Жана Луї Трентіньяна) піклується про неї без будь-якої допомоги з боку. Фільм не має щасливого кінця, але він показує нам, наскільки сильним може бути зв'язок між двома людьми, коли вони стикаються з такою складною ситуацією, як цей.

Валентинка

IMDB Рейтинг 7,4

Жанр Драма/Романтика

Країна: США; Тривалість 112 хвилин: Рік 2010

Продюсер: Джеймі Патрікоф та Лінетт Хауелл Тейлор

Ця прекрасна драма з Райаном Гослінгом і Мішель Вільямс у головних ролях розповідає про долю Діна та Сінді під час їхнього бурхливого шлюбу, який проходить через різні злети та падіння, поки одного прекрасного дня все різко не змінюється через несприятливі обставини, що призводять до розриву між ними, незважаючи на те, що вони, як і раніше, глибоко люблять один одного. Цей фільм дає надію на те, що справжнє кохання існує, навіть якщо іноді життя стає складним для всіх учасників, але також попереджає нас про наслідки, до яких можуть привести наші рішення, незалежно від того, як сильно ми намагаємося їх уникнути.

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