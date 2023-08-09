Час прийняти осінню моду: джинсова спідниця чи тренч хакі

Коли літо повільно добігає кінця, ніколи не пізно почати планувати та купувати речі для осіннього гардероба. З появою в магазинах передосінніх колекцій зараз ідеальний час для того, щоб відкрити для себе ті обов'язкові речі, які незабаром стануть улюбленими. Від трикотажних суконь без рукавів до шикарних кардиганів – кожен знайде для себе щось, що відповідатиме зміні сезонів.

Тренч кольору хакі та осіння максісукня

Пориньте у вічну привабливість тренча кольору хакі, поєднавши його з приголомшливою осінньою максісукнею. Повнорозмірний тренч від Massimo Dutti ідеально доповнює сукню-бюстьє від Esse Studio. Доповніть образ модними човниками від Vince, а з аксесуарів – сумкою Half Moon від The Row та ніжними прикрасами від Joolz by Martha Calvo і Lié Studio.

Костюмний жилет і розкішні мокасини

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Щоб створити сучасний робочий образ, додайте до вбрання костюмний жилет. Поєднайте його з чорною максіспідницею Hill House Home і парою мокасинів Mary Jane від Mango. В якості сумки візьміть двоколірну Hereu і додайте нотку елегантності за допомогою прикрас від Ben-Amun і Jenny Bird.

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Легка шкіряна куртка і сітчасті балетки

Легка шкіряна куртка – обов'язкова річ для будь-якої зміни гардероба. Виберіть косуху від Pixie Market і поєднайте її з мішкуватими джинсами від Agolde. Доповніть образ позачасовим балоном від By Malene Birger і взуйте балетки в сітку, прикрашені кристалами, від Khaite.

Джинсова спідниця з прямим кроєм і мінімалістичні Мері Джейн

Жодна осіння капсула не обходиться без джинсової спідниці з прямими складками. Джинсова модель від Zimmermann – ідеальний вибір. Поєднайте її зі смугастою сорочкою Staud's і завершіть образ мінімалістичними босоніжками Mary Janes від Aeyde. Візьміть з собою сумку St. Agni кольору слонової кістки і додайте нотку елегантності сережками від By Adina Edin.

Джинсова куртка та плісирована максіспідниця

Насолоджуйтесь позачасовою привабливістю деніму з джинсовою курткою від Tory Burch. Поєднайте з плісированою спідницею довжини міді від Reformation та сорочкою в стилі power від Vince. Для повсякденного стилю обирайте кросівки Adidas Decon. Доповніть образ осінньою сумкою-кошиком від Dragon Diffusion.

Нагадаємо, ми розповіли про швидку зміну моди. Зокрема про речі, які були актуальні ще кілька років тому, нині можуть мати недоречний вигляд.

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