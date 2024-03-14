Знадобиться лише один інгредієнт: дешевий спосіб позбутися жиру в мікрохвильовці

З регулярним використанням мікрохвильовки, внутрішні поверхні можуть покритись жиром та іншими видами бруду від розігрітих страв, що може призвести до появи небажаних запахів. На щастя, існує простий спосіб очищення, який не вимагає дорогих засобів.

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Вашу мікрохвильову піч можна легко вимити, використовуючи лише оцет, який зазвичай знайдеться у будь-якому домі. Цей ефективний метод дозволяє видалити жир та бруд, а також нейтралізувати запахи, забезпечуючи чистоту та свіжість вашого електроприладу, пише express.

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Використання оцту як засобу для чищення в домі

Оцет - це відмінний помічник для підтримки чистоти у вашому житлі. Він допомагає усунути плями, забруднення та накип, особливо ефективний проти грибка та кальцієвих відкладень. Очистити мікрохвильовку може бути непросто, але з оцтом це стає легше.

Щоб вимити електроприлад за допомогою оцту, слідуйте цим інструкціям:

Наповніть відповідну для мікрохвильової печі місткість половиною склянки оцту та склянкою води. Поставте її в середину та включіть мікрохвильовку на повну потужність на п’ять хвилин. Дайте їй охолонути всередині. Потім протріть внутрішні поверхні, і це допоможе усунути будь-які неприємні запахи.

Раніше ми розповідали й про інші дієві методи, які допоможуть прибрати неприємний запах з мікрохвильової печі.

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