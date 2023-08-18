Переваги та недоліки голковколювання: коли слід робити процедуру
Голковколювання стало популярним як додаткова терапія при різних захворюваннях, що передбачає введення тонких голок у певні точки на тілі, які стимулюють загоєння, а також відновлюють загальний баланс. UAportal розповів про переваги та недоліки цієї процедури.
Переваги голковколювання
- Природне полегшення болю
Стимулюючи певні точки на тілі, ви можете полегшити свій біль, спричинений різними недугами, зокрема, мігренню, артритом, болем у спині й т. д. До речі, цю терапію також полюбляють ті, хто віддають перевагу немедикаментозним підходам до лікування.
- Зменшення стресу
Акупунктура ефективно зменшує стрес і сприяє розслабленню. Введення тонких голок у певні точки на тілі допомагає стимулювати вивільнення ендорфінів, які покращують настрій, а також є природними знеболювальними. Відтак ви відчуватимете спокій та матимете краще самопочуття
- Цілісний підхід до здоров'я
В основі акупунктури лежить концепція збалансування енергетичного потоку організму. Впливаючи на певні точки, фахівці прагнуть відновити баланс Ци, який, як вважається, має важливе значення для збереження здоров'я в цілому.
Недоліки голкотерапії
- Потенційні побічні ефекти
Хоча акупунктура зазвичай є безпечною, якщо її виконує кваліфікований і ліцензований спеціаліст, проте існують потенційні побічні ефекти, про які слід пам'ятати. Зокрема, йдеться про незначні синці або кровотечі в місцях введення голок, тимчасовий біль і запаморочення. У рідкісних випадках можуть також виникнути більш серйозні ускладнення, такі як інфекції або пошкодження органів.
- Нестача наукових досліджень
Хоча акупунктура практикується вже тисячі років, наукові дані, що підтверджують її ефективність, все ще обмежені. Деякі дослідження показали позитивні результати при певних станах, інші – не виявили суттєвої різниці між голковколюванням та плацебо.
- Часові та фінансові витрати
На цю процедуру часто виділяють декілька сеансів, аби досягнути бажаних результатів. Це може зайняти багато часу й вимагає чималих фінансових витрат. До того ж складно знайти кваліфікованого та авторитетного фахівця, недалеко від вашого місця проживання.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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