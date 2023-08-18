Переваги та недоліки голковколювання: коли слід робити процедуру

Голковколювання стало популярним як додаткова терапія при різних захворюваннях, що передбачає введення тонких голок у певні точки на тілі, які стимулюють загоєння, а також відновлюють загальний баланс. UAportal розповів про переваги та недоліки цієї процедури.

Переваги голковколювання

Природне полегшення болю

Стимулюючи певні точки на тілі, ви можете полегшити свій біль, спричинений різними недугами, зокрема, мігренню, артритом, болем у спині й т. д. До речі, цю терапію також полюбляють ті, хто віддають перевагу немедикаментозним підходам до лікування.

Зменшення стресу

Акупунктура ефективно зменшує стрес і сприяє розслабленню. Введення тонких голок у певні точки на тілі допомагає стимулювати вивільнення ендорфінів, які покращують настрій, а також є природними знеболювальними. Відтак ви відчуватимете спокій та матимете краще самопочуття

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Цілісний підхід до здоров'я

В основі акупунктури лежить концепція збалансування енергетичного потоку організму. Впливаючи на певні точки, фахівці прагнуть відновити баланс Ци, який, як вважається, має важливе значення для збереження здоров'я в цілому.

Недоліки голкотерапії

Потенційні побічні ефекти

Хоча акупунктура зазвичай є безпечною, якщо її виконує кваліфікований і ліцензований спеціаліст, проте існують потенційні побічні ефекти, про які слід пам'ятати. Зокрема, йдеться про незначні синці або кровотечі в місцях введення голок, тимчасовий біль і запаморочення. У рідкісних випадках можуть також виникнути більш серйозні ускладнення, такі як інфекції або пошкодження органів.

Нестача наукових досліджень

Хоча акупунктура практикується вже тисячі років, наукові дані, що підтверджують її ефективність, все ще обмежені. Деякі дослідження показали позитивні результати при певних станах, інші – не виявили суттєвої різниці між голковколюванням та плацебо.

Часові та фінансові витрати

На цю процедуру часто виділяють декілька сеансів, аби досягнути бажаних результатів. Це може зайняти багато часу й вимагає чималих фінансових витрат. До того ж складно знайти кваліфікованого та авторитетного фахівця, недалеко від вашого місця проживання.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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