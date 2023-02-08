Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де в аеропорту його зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, щоб обговорити підтримку України.

Сьогодні, 8 січня 2021 року, відбувся історичний день: Президент України Володимир Зеленський прибув до лондонського аеропорту Станстед, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Його привітав пан Сунак, який опублікував фотографію їхньої зустрічі у Twitter разом із підписом: "Ласкаво просимо до Великої Британії президента Зеленського". Цей візит розглядається як важлива подія у відносинах між обома країнами від моменту повномасштабного вторгнення Росії і відбувається після тривалого очікування з боку громадян по всій Європі щодо цього питання.

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Обидва лідери попрямують на Даунінг-стріт для переговорів щодо збільшення військової допомоги та навчання українських пілотів і морських піхотинців у самій Британії. Пізніше сьогодні очікується також аудієнція президента Зеленського у короля Чарльза III в його королівській резиденції, що ще більше підкреслює важливість цього насиченого подіями дня в історії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський є 6-м Президентом України з 2019 року, коли він отримав 73% голосів виборців проти Петра Порошенка на президентських виборах, що відбулися того року. Він почав свою кар'єру в індустрії розваг і найбільш відомий завдяки комедійному шоу "Квартал 95". Протягом своєї кар'єри Зеленський завжди ставив інтереси людей на перше місце, ухвалюючи рішення, які приносять користь Україні загалом.

Ріші Сунак

Ріші Сунак обіймає посаду прем'єр-міністра з лютого 2020 року і вважається одним із найвпливовіших політиків у сучасній Великій Британії. Пан Сунакіс - випускник економічного факультету Оксфордського університету, який працював в інвестиційних банках Goldman Sachs і Lehman Brothers, перш ніж прийшов у політику у 2015 році після обрання до британського парламенту. Відтоді він обіймав різні посади, як-от головний секретар казначейства, канцлер казначейства і нині обіймає посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Він широко відомий серед громадян завдяки своїм зусиллям із подолання економічних ситуацій, зберігаючи робочі місця, особливо в період пандемії COVID-19, коли за допомогою схеми відпусток він зберіг тисячі робочих місць у самій Великій Британії.