Прогноз погоди у Києві на 10 березня: увечері можна очікувати опади

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 10 березня. Він базується на даних, наданих сайтом weather.com.

Загальний прогноз на цей день – помірна температура з ймовірністю невеликих опадів у другій половині дня. Мінімальна температура очікується +1 градус Цельсія, а максимальна температура протягом дня досягне +8 градусів Цельсія.

Протягом більшої частини дня температура повітря має триматися близько +3 градусів Цельсія через вітер зі швидкістю 5,1 м/с із північно-західного напрямку. Крім того, прогнозується хмарна хмарність, яка може принести невеликий дощ або сніг увечері.

Відео дня

Одягаючись на день, важливо залишатися в теплі, але не переборщити з одягом через помірні температури. Також важливо тримати під рукою парасольку.

Схід сонця 10 березня очікується о 6:23 ранку, а захід сонця – близько 5:53 вечора.

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