Прокачайте майстерність макіяжу: розкриваємо основні б'юті-хаки

UAportal підготував корисні лайфхаки для макіяжу, які спростять б'юті-рутину та покращать загальний вигляд. Від нанесення тонального крему до розтушовування тіней та стійкої помади - дізнайтеся про зручні прийоми та техніки, які допоможуть зробити нанесення макіяжу легким та приємним.

Нанесення основи

Для досягнення бездоганної основи можна нанести праймер, щоб створити гладку базу для тонального крему. Вологим косметичним спонжем рівномірно нанесіть тональний крем на шкіру, зосереджуючись на ділянках, які потребують більшого покриття. Для створення природного вигляду тональний крем можна наносити на обличчя легкими постукуючими рухами замість того, щоб проводити спонжем по шкірі.

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Розтушовування тіней

Щоб створити бездоганний вигляд очей, різні відтінки тіней можна змішати між собою за допомогою пухнастого пензлика для розтушовування. Почніть з легкого відтінку, а потім поступово нарощуйте інтенсивність темнішими тонами. Чистим пензлем для розтушовування можна пом'якшити будь-які різкі лінії, що забезпечить професійний вигляд нанесення тіней.

Стійка помада для губ

Аби помада трималася довше, рекомендується почати з пілінгу губ, щоб видалити сухість шкіри. Потім нанести бальзам і залишити його на кілька хвилин. Після цього можна підвести губи олівцем, який відповідає потрібному відтінку. Нарешті, нанесіть помаду і акуратно промокніть її серветкою. Для більшої стійкості можна припудрити губи напівпрозорою пудрою.

Нагадаємо, ми розповіли про корисні властивості пілінгу, який є першим етапом, що дозволяє позбутися від відмерлих клітин та грубої шкіри.

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