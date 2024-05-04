Пролежить свіжий тиждень: три поради щодо тривалого зберігання полуниці

Коли справа доходить до тривалого зберігання полуниці, правильні методи мають вирішальне значення. UAportal підготував матеріал, який допоможе дізнатися про найкращі способи довготривалого зберігання ягоди.

Правильна підготовка

Перед тим, як зберігати полуницю, її необхідно ретельно вимити. Видаліть усі стебла та листя і обережно промийте ягоди в прохолодній воді.

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Рекомендується дати їм повністю висохнути на повітрі або промокнути чистим паперовим рушником. Це допоможе видалити бруд і мінімізувати ризик псування під час зберігання.

Виберіть правильний контейнер

Щоб продовжити термін зберігання полуниці, дуже важливо вибрати відповідний контейнер. Вибирайте вентильований контейнер, який дозволяє повітрю циркулювати навколо ягід. Пластикові контейнери з вентиляційними отворами на кришці або кошики з отворами забезпечують необхідний доступ повітря і запобігають накопиченню зайвої вологи.

Регулярно перевіряйте та видаляйте зіпсовані ягоди

Візьміть собі за звичку регулярно перевіряти полуницю, яку ви зберігаєте. Шукайте будь-які ознаки плісняви, пом'якшення або зміни кольору. Якщо ви помітили зіпсовані ягоди, негайно видаліть їх з контейнера, щоб вони не зіпсували решту.

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