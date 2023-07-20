П'ять дітей зірок, які стали відомішими за своїх батьків: талант у них в крові

Діти відомих батьків часто страждають через величезний тиск суспільства, адже вони є представниками своєї зіркової родини. Однак часом нащадки можуть перевершити очікування, проклавши унікальний шлях до власного успіху. UaPortal розповів про п’ятьох знаменитостей, які стали відомішими за своїх популярних родичів.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі – американська акторка, фотомодель, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ. Вона також отримала дві премії "Оскар" та три премії "Золотий глобус". Мало хто знає, що Джолі успадкувала свою артистичну майстерність від батьків, Джона Войта й Маршелін Бертран. Однак її життя змінилося після розлучення батьків. Поки Джон продовжував свою кар'єру, отримавши "Оскар" і три "Золоті глобуси", Маршелін переїхала до Нью-Йорка разом з Анджеліною та її старшим братом Джеймсом, плекаючи нездійснені мрії доньки й розпалюючи її пристрасть до мистецтва.

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Гвінет Пелтроу

Гвінет є дочкою голлівудських зірок Брюса Пелтроу й Блайт Даннер. Поки її батько режисером працював над одним серіалом, мати зачаровувала глядачів своєю грою в іншому. Винятковий талант Гвінет приніс їй номінацію на "Золотий глобус" у фільмі "Закоханий Шекспір". Перевершивши успіхи своїх родичів, вона здобула ще "Оскар" та "Еммі".

Майлі Сайрус

Батьком співачки є Біллі Сайрус, відомий кантрі-музикант у США, відіграв ключову роль у кар'єрі Майлі. Світову популярність вона здобула, коли зіграла американську школярку в телесеріалі "Ханна Монтана". Мати Майлі, Тіш Фінлі, також сприяла її успіху як продюсер фільму "Остання пісня", який продемонстрував талант майбутньої зірки разом з її колишнім партнером актором Ліамом Гемсвортом.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон, що відома завдяки участі в сенсаційній франшизі "П'ятдесят відтінків сірого", народилася в родині знаменитостей. Її мати, Мелані Гріффіт, володарка "Золотого глобуса", номінантка премії "Еммі" та "Оскар". Саме в підлітковому віці, у 14 років, Дакота познайомилася зі своїм майбутнім вітчимом, актором Доном Джонсоном. У той час як Мелані брала участь у значних проєктах після пластичної операції, Дакота зробила собі ім'я, зігравши в екранізації еротичного роману.

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон, відома завдяки ролі Рейчел Ґрін у серіалі "Друзі", походить з акторської родини: її батьки – американський актор грецького походження Джон Еністон і Ненсі Доу. Хоча мати Дженніфер розпочала свою кар'єру з серіалу "Дикий, дикий Вест", вона з часом залишила світ кіно. Тим часом Джон здобув визнання завдяки таким серіалам, як "Божевільні" та "Дівчина Гілмор", що неабияк вплинуло на шлях його доньки.

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