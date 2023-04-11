П'ять цікавих фактів про Ілона Маску: що відомо про творця SpaceX

UAportal підготував статтю, в якій розглядаються п'ять цікавих фактів про одного з найвпливовіших та інноваційних підприємців нашого часу Ілону Маску. Деякі маловідомі, але цікаві факти про людину, яка стоїть за Tesla, SpaceX та іншими компаніями, можуть стати несподіванкою.

Ілон Маск народився в Преторії, Південна Африка, 1971 року. Після навчання в Канаді та США Маск став одним із засновників компанії PayPal, яка займається інтернет-платежами. Надалі він став генеральним директором компаній SpaceX, Tesla, Neuralink та The Boring Company.

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Ранні ділові підприємства

Ілон не завжди був успішним підприємцем, яким ми його знаємо сьогодні. Одним із його перших бізнес-підприємств була компанія Zip2, яка надавала бізнес-довідники та картки для газет. У результаті компанія була продана майже за 300 мільйонів доларів, а Маск став співзасновником PayPal.

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Захоплення Марсом

Маск давно захоплюється ідеєю колонізації Марса. Фактично, він заснував компанію SpaceX з метою зрештою відправити людей на Марс. Він заявив, що сподівається відправити людей на Марс уже 2024 року.

Маск цікавиться поновлюваними джерелами енергії

Окрім інтересу до космічних подорожей, Ілон також захоплюється відновлюваними джерелами енергії. Він започаткував компанію Tesla з метою прискорити перехід світу до сталої енергетики. Компанія виробляє електромобілі та пристрої для зберігання енергії.

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Бачення Маска про транспорт

Бачення Маском майбутнього транспорту виходить за межі електромобілів. Він також започаткував компанію The Boring Company, метою якої є зниження завантаженості доріг шляхом будівництва підземних тунелів для транспорту. Компанія вже побудувала тестовий тунель у Лос-Анджелесі.

Особисте життя

Незважаючи на свій напружений графік, Ілон Маск все ж таки знаходить час для особистого життя. Він був одружений тричі і має шістьох дітей. Маск також відомий своєю любов'ю до наукової фантастики та знімався у фільмах та телешоу, включаючи "Залізну людину 2" та "Теорія великого вибуху".

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