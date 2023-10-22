П'ять інтригуючих фактів про життя Джастіна Тімберлейка, які ви точно не знали

Джастін Тімберлейк є видатним американським співаком, автором пісень, композитором, продюсером, танцюристом і актором. UAportal розповів про життєпис зірки, зібравши п'ять неочікуваних фактів.

Початок кар'єри

Раннє життя Тімберлейка було позначене значними змінами. У віці 4 років його батьки розлучилися та створили нові сім'ї. Незважаючи на ці виклики, пристрасть Тімберлейка до музики розквітала. Під впливом таких виконавців, як Ел Грін, Майкл Джексон та Елтон Джон, він дебютував як музикант на телешоу Star Search, де продемонстрував свій талант у жанрі кантрі.

У 12 років Тімберлейк став відомим, коли приєднався до акторського складу популярного дитячого шоу "Клуб Міккі Мауса". Ця платформа познайомила його з такими зірками-початківцями, як Крістіна Агілера, Брітні Спірс і Джеймс Чейз.

Музична кар'єра

У 2002 році він розпочав сольну кар'єру і випустив свій перший сольний альбом Justified, який приніс йому дві нагороди "Греммі". Згодом Тімберлейк випустив свій другий студійний альбом FutureSex/LoveSounds у 2006 році, який здобув величезний світовий успіх і приніс йому ще три нагороди "Греммі".

У 2016 році Тімберлейк прикрасив сцену "Євробачення" у Швеції, зачарувавши публіку виконанням хіта Can't Stop The Feeling. Протягом своєї кар'єри Тімберлейк співпрацював з багатьма відомими артистами, включаючи Мадонну, Бейонсе, Ріанну та Джей-Зі, що ще більше підвищило його музичну майстерність.

Кіноіндустрія

Окрім музики, Тімберлейк також спробував себе в акторській майстерності. Він продемонстрував свій талант у таких фільмах, як "Вони помінялися місцями" (2000), "Воля випадку" (2001), "Едісон" (2005), "Альфа-дог" (2006), "Стогін чорної змії" (2006), "Соціальна мережа" (2010) та багатьох інших.

Зокрема, його гра у фільмі "Соціальна мережа" отримала схвальні відгуки критиків, а також кілька нагород і номінацій. Крім того, Тімберлейк озвучував різні анімаційні фільми, зокрема "Тролі: Світове турне" (2020), "Ведмідь Йогі" та "Шрек".

Особисте життя

В особистому житті Тімберлейк мав гучні стосунки. Почавши з роману з Брітні Спірс у підлітковому віці, Тімберлейк пізніше зустрічався з Дженною Дуан, Стейсі Фергюсон та Алісою Мілано. У 2003 році він почав залицятися до акторки Камерон Діаз, що тривало близько чотирьох років.

Після їхнього розриву Тімберлейк вступив у стосунки з Джессікою Біл. Після довгих залицянь вони одружилися восени 2012 року. Навесні 2015 року у пари народився первісток Сайлас Рендалл, а через п'ять років – другий син Фінеас.

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Скандал з Брітні Спірс

Стосунки між Брітні Спірс, якій було 17 років, і Джастіном Тімберлейком, якому на той час виповнилося 18, зародилися у 1999 році і тривали протягом трьох років, аж до їхнього розриву у 2002 році. Їхнє розставання дало поштовх до того, що Тімберлейк написав і присвятив Спірс пісню Cry Me A River, що дуже образило співачку. Через два десятиліття Джастін Тімберлейк вибачився перед Брітні та підтримав її під час судового процесу щодо звільнення з-під батьківської опіки.

Нещодавно відома американська співачка Брітні Спірс зробила щире одкровення про своє минуле. Вона розповіла, що у віці 19 років, під час її стосунків з Джастіном Тімберлейком, вона прийняла важке рішення перервати вагітність шляхом аборту. Цей вибір був зроблений насамперед тому, що Тімберлейк не був готовий до батьківства на тому етапі свого життя.

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