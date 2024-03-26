Секрет бездоганності: простий спосіб, що допоможе приховати зморшки при нанесенні макіяжу

Тонка сіточка зморшок, що утворюється довкола очей, є однією з найперших ознак старіння, які стають видимими на обличчі. Їхнє приховання можна здійснити без особливих зусиль.

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Відома нью-йоркська візажистка Еріка Тейлор поділилася корисним лайфхаком у своєму TikTok, який особливо актуальний для тих жінок, хто старше 40 років. Вона стверджує, що ефективний засіб проти дрібних зморшків під очима можна знайти прямо у вашій косметичці - це звичайна губна олія.

Цей продукт, зазвичай використовується для зволоження та об’єму делікатної шкіри губ, може бути чудовим рішенням для шкіри навколо очей, яка втрачає еластичність з віком. Наступного разу, коли ви будете користуватися олією для губ, спробуйте нанести невелику кількість на зовнішню сторону руки, а потім легенько, постукуючи, нанесіть її на область навколо очей, де з’являються тонкі лінії. Це допоможе зробити шкіру більш еластичною та гладкою.

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Один з переваг цього методу полягає в тому, що він надає шкірі під очима здорового сяйва, що візуально робить погляд більш відпочилим і свіжим, додаючи молодості вашому обличчю.

Еріка також рекомендує використовувати не тільки прозору олію, а й олію з легким червоним або рожевим відтінком. Ніжний колір у цій області створює ефект легкого рум’янцю, який також сприяє візуальному омолодженню шкіри.

Раніше ми розповідали про лайфхак, як наносити макіяж на старіючу шкіру.

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