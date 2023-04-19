Сонце та не оригінальна зарядка: які фактори зменшують життя вашого телефона

Телефон став невід’ємною частиною нашого життя. Ми навіть не підозрюємо, що деякі наші звички негативно відображається на роботі гаджета. UAportal підкаже, які звички зменшують життя нашого телефона.

Неправильна зарядка

Ми звикли повністю заряджати телефон, а потім на всю ніч ставити його на зарядку. Та це зменшує тривалість роботи батареї, адже постійні цикли зарядки – розрядки виснажують батарею. Краще заряджати телефон до 80%, а розряджати до 20%.

Забита пам'ять

Регулярно очищуйте свій телефон від зайвих файлів, адже перевантаження пам’яті призводить до гальмування телефону та уповільненню його роботи.

Відео дня

Очищайте пам’ять гаджета не менше 1 разу на місяць. Також важливо видаляти непотрібні файли та фото, а також чистити кеш додатків. Крім того, можна переміщати важливі файли в "хмару".

Сонце та мороз

Різкі перепади температур погіршують роботу телефона. Пряме сонячне проміння чи холод негативно впливають на роботу акумулятора, екрану та пристрою в цілому. Не ставте телефон на зарядку одразу після морозу.

Пам’ятайте що не можна залишати телефон в машині взимку, адже це сильно скорочує життя батареї.

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Відсутність чохла та захисного скла

Відсутність додаткового захисту може пошкодити покриття. Краще носити захисне скло та чохол, щоб потім не довелось міняти скло або акумулятор. Хороший чохол та захисне скло високої якості можуть захистити ваш телефон від ремонту.

Самостійний ремонт

Якщо ви стикнулись з поломкою телефона, краще несіть його в ремонт та не намагайтесь полагодити самі. Це може погіршити ситуацію: порушити гарантійні умови або позбутися право на безкоштовний ремонт.

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