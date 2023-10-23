Сучасний кумир та філантроп: Топ-5 цікавих фактів про Селену Гомес

Селена Гомес, популярна американська попзірка, яка підкорила серця мільйонів людей по всьому світу. Ще у юному віці її виняткова зовнішність, різнобічні здібності та безліч талантів принесли їй славу. UAportal зібрав п'ять неочікуваних фактів про життя зірки.

Ім'я зірки

Ім'я Селена, що походить з грецької мови, має значення "Місяць". Цікаво, що це ім'я набуло значної популярності в іспаномовних країнах Латинської Америки. Ім'я Селена було надано їй як данина поваги до відомої мексиканської співачки Селени Перес. На жаль, всього через три роки після народження майбутньої голлівудської зірки Селену Перес було застрелено.

Ранній успіх

Гомес стала відомою завдяки своїй ранній участі в кіноіндустрії, отримавши свою першу роль у віці 11 років. Такі фільми, як "Чарівники з Вейверлі", "Ще одна історія про Попелюшку", "Програма захисту принцес", "Ханна Монтана" і "Діти шпигунів 3D: Кінець гри" продемонстрували її талант і сприяли зростанню її популярності.

Паралельно з акторською діяльністю Гомес розпочала музичну подорож з гуртом Selena Gomez & the Scene, дебютувавши у 2009 році з альбомом Kiss & Tell. Вона також записала кілька пісень для саундтреків до відомих фільмів.

Особисте життя

В особистому житті Гомес мала гучні романтичні стосунки. Спочатку вона зустрічалася з Джастіном Бібером, і хоча пара неодноразово розлучалася, вони продовжували миритися. Вона публічно називала їхні стосунки токсичними. Після їхнього остаточного розриву у 2018 році Гомес розпочала короткий роман з The Weeknd на початку 2017 року, який закінчився пізніше того ж року.

Життя артистки постійно перебувало під пильною увагою, що призвело до значних втрат для її психічного здоров'я. Боротьба з біполярним розладом призвела до того, що Гомес звернулася до реабілітаційного центру.

Читайте також: Три "Оскари", інновації та соціальні проблеми: Яке значення Том Круз надав кінематографу

Важка хвороба

Молода артистка зіткнулася зі складним періодом у своєму житті, борючись із серйозною хворобою, яка змусила її тимчасово відійти від світу шоубізнесу. Борючись із вовчаком, Селені вдавалося тривалий час приховувати свій стан. Медики діагностували вовчак в американської співачки приблизно вісім років тому.

Щоб полегшити її страждання, лікарі призначили їй курс хімієтерапії, використовуючи препарати, які зазвичай застосовуються при лікуванні раку, хоча і в менших кількостях. Окрім фізичних наслідків, таких як збільшення ваги, молода зірка також зіткнулася з психологічними проблемами.

Благодійність

Окрім своїх досягнень у сфері розваг, Гомес є активним членом Фонду ЮНІСЕФ. Отримавши це звання у 17 років, вона стала наймолодшим членом ЮНІСЕФ, який коли-небудь входив до цієї організації.

Першою офіційною місією Селени для ЮНІСЕФ була поїздка до Гани в Західній Африці, де вона побачила яку роботу робить організація, щоб допомогти дітям отримати все необхідне – чисту воду, їжу, освіту, медицину.

Нагадаємо, ми підготували п'ять цікавих фактів про Джонні Деппа, які ви могли не знати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !