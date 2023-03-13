Список найкращих трилерів 2005-10 років для тих, хто любить гострі відчуття

UAportal підготував список найкращих трилерів, випущених у період з 2005 по 2010 рік. Всі вони мають захоплюючі сюжети та були високо оцінені критиками.

Престиж

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Трилер

Країна: США Тривалість: 130 хв Рік: 2007

Продюсер: Крістофер Нолан

Цей відзначений нагородами фільм розповідає історію двох суперників у Лондоні наприкінці XIX століття, які вступають у запекле суперництво, щоб створити найбільшу ілюзію з коли-небудь бачених. "Престиж" – неймовірно напружений та складний трилер, який триматиме глядачів у напрузі до самого кінця.

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Пила ІІІ

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Трилер

Країна: США Тривалість: 108 хв Рік: 2006

Продюсер: Даррен Лінн Бусман

"Пила III" розповідає про загадкову особистість Джігсоу, який викрадає людей і ставить їх у небезпечні для життя ситуації в рамках своєї збоченої гри. Ця частина франшизи напевно залишить глядачів у шоці своїми поворотами та несподіванками, які призведуть до захоплюючого фіналу.

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Темний лицар

Рейтинг IMDB: 9/10

Жанр: Екшн-трилер

Країна: США Тривалість: 152 хв Рік: 2008

Продюсер: Крістофер Нолан

"Темний лицар" – фільм Крістофера Нолана з Крістіаном Бейлом у ролі Бетмена та Хітом Леджером у ролі Джокера. Цей фільм мав величезний успіх як у критиків, так і в комерційному плані і вважається одним із найкращих фільмів про супергероїв. Фільм розповідає про спробу Бетмена зупинити Джокера, який сіє хаос у Готем-Сіті.

Острів проклятих

Рейтинг IMDB: 8

Жанр: Трилер

Країна: США Тривалість: 138 хв Рік: 2010

Продюсер: Мартін Скорсезе

"Острів прокляти" слідує за Тедді Деніелсом, маршалом США, який розслідує зникнення в лікарні Ешкліфф, розташованій на острові Шаттер – ізольованому психіатричному закладі біля узбережжя Массачусетса. Цей психологічний трилер тримає глядачів у напрузі до найнесподіванішого кінця, що робить його одним із найбільш захоплюючих фільмів Скорсезе.

Мюнхен

IMDB рейтинг: 7.6

Жанр: Трилер

Країна: США Тривалість: 164 хв Рік: 2005

Продюсер: Стівен Спілберг

"Мюнхен" слідує за Авнером Кауфманом, ізраїльським агентом Моссада, якому доручено вистежити палестинських терористів, відповідальних за вбивство одинадцяти ізраїльських спортсменів під час Олімпійських ігор 1972 року у Мюнхені. У цьому напруженому шпигунському трилері поєднуються факти і вигадка, щоб розповісти захоплюючу історію про помсту та мораль.

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