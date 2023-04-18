Супершвидка вечеря з овочевої суміші: рецепт

Після роботи нікому не хочеться довго стояти біля плити, але й вечерю приготувати треба. UaPortal пропонує вам рецепт смачної овочевої запіканки, яка займе у вас мінімум часу.

Для приготування вам знадобиться:

– Овочі заморожені (суміш) - 350 г

– Сир плавлений - 100 г

– Молоко (гаряче) - 150 мл

– Масло вершкове (розм'якшене) - 20 г

– Борошно - 1 ст. л

– Сіль - 1/3 ч. л (за смаком)

– Перець чорний мелений - щіпка (за смаком)

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Розморозьте суміш овочів, а вершкове масло витягніть з холодильника заздалегідь, щоб воно стало кімнатної температури. Духовку виставіть на 190 градусів. Викладіть овочі у форму. Окремо змішайте масло та борошно, додайте сіль, перець та молоко. Перемішайте. Натріть плавлений сир та додайте до суміші молока з борошном. Залийте сумішшю овочі та відправте в духовку на 30 хвилин.

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