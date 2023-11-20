Топ-5 напоїв, які зміцнюють імунітет

Один з найефективніших способів підтримати імунну систему – правильно харчуватися, в тому числі вживати певні напої, які допомагають зміцнити імунітет. UAportal підібрав п'ять найкращих напоїв, які допоможуть вам у цьому.

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Чай з ехінацеї

Цей чай відомий своїми антибактеріальними та протизапальними властивостями. Він має потужний імуномодулюючий ефект і може допомогти вашому організму боротися зі шкідливими бактеріями.

Смузі зі шпинату

Шпинат багатий на вітамін С та антиоксиданти, які підтримують імунну систему. Змішайте його з фруктами, такими як банани та ягоди, щоб отримати смачний і поживний напій, який підтримає вашу імунну систему.

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Цитрусові соки

Апельсини, грейпфрути, лайми та лимони містять велику кількість вітаміну С, який відомий своїми поживними властивостями. Вживання цитрусових соків може допомогти збільшити вироблення білих кров'яних тілець, що своєю чергою зміцнить імунну систему.

Підвищення імунітету за допомогою куркуми

Куркума має потужні протизапальні властивості і допомагає підтримувати оптимальний рівень імунітету. Додавання куркуми до щоденного раціону може стати чудовим способом покращити імунну систему.

Зелений чай

Зелений чай містить антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення і підтримують загальний стан імунної системи. Регулярне вживання зеленого чаю може допомогти зміцнити імунну систему і забезпечити додатковий захист від хвороб.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не можна пити гарячі напої з паперових стаканчиків.

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