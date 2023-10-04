Топ-5 речей, які не можна чистити паперовими рушниками

UAportal склав список речей, які не варто витирати паперовими рушниками. Дізнайтеся, чому використання паперових рушників може бути шкідливим для певних предметів і як можна запобігти їхньому псуванню.

Електронні пристрої

Уникайте чищення електронних пристроїв паперовими рушниками, оскільки вони можуть залишати після себе ворсинки і дряпати тонкі поверхні. Замість цього використовуйте тканини з мікрофібри або спеціалізовані серветки для чищення електроніки, які призначені для безпечного видалення пилу і плям, не завдаючи пристроям шкоди.

Окуляри

Ніколи не чистіть окуляри або сонцезахисні окуляри паперовими рушниками, оскільки вони можуть лишити після себе крихітні волокна і подряпини. Замість цього використовуйте спеціальний розчин для очищення лінз і м'яку безворсову тканину, спеціально призначену для чищення окулярів. Обережно протріть лінзи круговими рухами, щоб видалити плями і бруд.

Делікатні меблі

Не чистіть делікатні або антикварні меблі паперовими рушниками, оскільки вони можуть пошкодити поверхню і залишити катишки. Замість цього використовуйте м'яку чисту тканину або пір'яний пилосос, щоб обережно видалити пил і бруд. Для видалення стійких плям зверніться до професійного майстра з чищення меблів, щоб не завдати ще більшої шкоди.

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Нержавіюча сталь

Не використовуйте паперові рушники для чищення приладів або поверхонь з нержавіючої сталі, оскільки вони можуть залишити розводи та подряпини. Замість цього використовуйте м'яку тканину або серветку з мікрофібри разом з м'яким миючим засобом, спеціально розробленим для нержавіючої сталі. Протирайте у напрямку ворсу тканини, щоб зберегти початковий вигляд поверхні.

Скло

Ніколи не протирайте вікна або дзеркала паперовими рушниками, оскільки вони можуть лишати ворсинки та розводи. Замість цього використовуйте засіб для миття скла та безворсову тканину або газету, щоб досягти блиску без плям. Розпиліть засіб на ганчірку або безпосередньо на поверхню і протріть її круговими рухами.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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